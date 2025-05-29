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Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука

Многодетная мать Лукьянова попросила Путина стать крестным ребенка её дочери.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Удостоенная ордена «Мать-героиня» многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери.

Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».

«Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным» , — сказала Лукьянова президенту.

Путин поблагодарил многодетную мать.

«Спасибо большое, это большая честь», — сказал он.

Семья Натальи и Алексея Лукьяновых из Татарстана в 2019 году переехала в Крым. В семье на данный момент воспитывается десять детей.

Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Лукьяновой присвоено звание «Мать-героиня». Орден «Мать-героиня» и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне передал семье Лукьяновых ключи от нового микроавтобуса.