Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным ее будущего внука

«Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным» , — сказала Лукьянова президенту.