Новый дизайн-код утвердили для площади Революции в Нижнем Новгороде

«Также на информационных конструкциях запрещается использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость. Помимо этого, запрещается растягивать буквы по ширине и высоте», — говорится в сообщении.