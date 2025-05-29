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Новый дизайн-код утвердили для площади Революции в Нижнем Новгороде

Она позволит привести в порядок нестационарные торговые объекты и вывески на зданиях.

Источник: admgor.nnov.ru

Архитектурно-художественную концепцию утвердили для площади Революции в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Новая концепция разработана для приведения в порядок нестационарных торговых объектов и информационных конструкций на зданиях на площади.

По мнению разработчиков концепции, дизайн нестационарных торговых объектов должен соответствовать архитектурно-художественному облику площади и способствовать созданию комфортного визуального пространства.

В свою очередь, информационные конструкции (вывески) должны гармонично сочетаться с цветовой гаммой зданий.

«Также на информационных конструкциях запрещается использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость. Помимо этого, запрещается растягивать буквы по ширине и высоте», — говорится в сообщении.

Напомним, дизайн-код бульвара Юбилейный утвердили в Сормове.