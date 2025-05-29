Вертолет Ми-8: характеристики и боевое применение

Вертолет Ми-8 является одним из самых массовых и универсальных летательных аппаратов в истории авиации. Введенный в эксплуатацию в 1965 году, он до сих пор остается востребованным как в военной, так и в гражданской сферах. Благодаря грузоподъемности до 4 тонн и возможности перевозить до 24 пассажиров Ми-8 готов к решению различных задач — от транспортных перевозок до поисково-спасательных операций.