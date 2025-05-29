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Вертолет Ми-8: характеристики и боевое применение

Вертолет Ми-8 является одним из самых массовых и универсальных летательных аппаратов в истории авиации. Введенный в эксплуатацию в 1965 году, он до сих пор остается востребованным как в военной, так и в гражданской сферах. Благодаря грузоподъемности до 4 тонн и возможности перевозить до 24 пассажиров Ми-8 готов к решению различных задач — от транспортных перевозок до поисково-спасательных операций.

Татьяна Малюк
Автор Новости Mail
Вертолет МИ-8.
Источник: РИА "Новости"

О том, что из себя представляет вертолет Ми-8, каковы его технические характеристики и модификации, а также в каких военных конфликтах он применялся, читайте в нашей статье.

Что из себя представляет вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 представляет собой многоцелевой вертолет, ставший одним из самых востребованных. Первый полет прототипа состоялся в 1961 году, а его серийное производство началось в 1965-м. За более чем 60 лет выпущено свыше 17 тысяч экземпляров, что делает Ми-8 рекордсменом среди средних вертолетов.

Ми-8 выполнен по классической схеме с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтами. Два турбовальных двигателя ТВ2−117 (позже ТВ3−117) мощностью от 1 700 до 2 200 л.с. позволяют развивать скорость до 250 км/ч и перевозить до 24 пассажиров или 4 тонны груза. Дальность полета с полной загрузкой достигает 610 км, а практический потолок — 4 500 метров.

История создания вертолета Ми-8

Разработка вертолета Ми-8, ставшего символом советского и российского вертолетостроения, началась в конце 1950-х годов в ОКБ им. М. Л. Миля. Основной задачей было создание многоцелевой машины, способной заменить устаревающий Ми-4. Необходимо было сделать новый вертолет — с большей грузоподъемностью, а также с использованием газотурбинных двигателей вместо поршневых.

Первый прототип, обозначенный как В-8, поднялся в воздух 24 июня 1961 года. Он оснащался одним двигателем АИ-24 В мощностью 1900 л.с., но в ходе испытаний выявились недостатки такой схемы. Для большей надежности и грузоподъемности конструкторы установили два двигателя. У второго прототипа, В-8А, было два турбовальных двигателя ТВ2−117 (по 1500 л.с.). Именно он стал основой для будущего серийного Ми-8.

Государственные испытания, проведенные в 1962—1964 годах, подтвердили потенциал вертолета, но потребовали доработок. В итоге усилили фюзеляж, увеличили мощность двигателей до 1700 л.с., улучшили авионику и систему управления. В 1965 году началось серийное производство на Казанском вертолетном заводе.

К 1970-м годам Ми-8 стал самым массовым вертолетом в мире. Его поставляли в более чем 100 стран, включая Индию, Китай, страны Африки и Латинской Америки. Простота обслуживания, ремонтопригодность и способность работать при температурах от −50°C до +50°C обеспечили ему репутацию «неубиваемой» машины.

Современные версии Ми-8 оснащаются спутниковой навигацией, системами предупреждения столкновений и цифровыми дисплеями.

Вертолет ми-8 приземляется для высадки пожарных десантников недалеко от очага лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края, 2012 год
Вертолет ми-8 приземляется для высадки пожарных десантников недалеко от очага лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края, 2012 год Источник: РИА "Новости"

Конструкция вертолета Ми-8

Ми-8 — классический представитель вертолетов одновинтовой схемы с рулевым винтом. Его конструкция, разработанная в 1960-х годах, сочетает надежность, простоту и адаптивность, что позволило вертолету оставаться актуальным на протяжении десятилетий.

Конструкция Ми-8 разделена на три части:

  • Носовая секция — кабина экипажа с местами для двух пилотов, оснащенная большими окнами для улучшения обзора.
  • Центральная часть — грузовая кабина длиной 5,3 м, шириной 2,3 м и высотой 1,8 м. Она вмещает до 24 пассажиров, 12 носилок с ранеными или 4 тонны груза. Задняя часть кабины оборудована грузовым люком и откидными створками для быстрой погрузки.
  • Хвостовая балка — поддерживает рулевой винт и стабилизаторы.

На вертолете установлены два турбовальных двигателя ТВ2−117 (позже ТВ3−117) мощностью 1 700−2 200 л.с., расположенных сверху фюзеляжа. Такая компоновка защищает двигатели от попадания посторонних предметов и упрощает обслуживание. Двигатели оснащены пылезащитными устройствами, что позволяет эксплуатировать вертолет в условиях песчаных или снежных бурь.

Бортовая электроника Ми-8 варьируется в зависимости от модификации. Базовая комплектация включает:

  • Радиокомпас, радиовысотомер, гирокомпас.
  • Систему предупреждения об обледенении.
  • Навигационные огни и локаторы.
  • Современные версии (например, Ми-171А2) оснащены цифровой авионикой, многофункциональными дисплеями и спутниковой навигацией (ГЛОНАСС/GPS).

Конструкция Ми-8 позволяет быстро адаптировать вертолет под разные задачи:

  • Установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности.
  • Монтаж лебедки грузоподъемностью 150 кг для спасательных операций.
  • Оснащение медицинским оборудованием, противопожарными системами или вооружением (пулеметы, ракеты).

Технические характеристики вертолета Ми-8

Ми-8, созданный в 1960-х годах, остаётся одним из самых надёжных и универсальных вертолётов в мире. Его конструкция, изначально ориентированная на простоту и адаптивность, позволяет выполнять задачи в любых условиях — от арктических льдов до пустынь. Основные технические параметры Ми-8 обеспечивают ему высокую грузоподъемность, маневренность и выносливость, что объясняет его применение как в военной, так и в гражданской авиации.

Длина фюзеляжа
18,3 м
Высота
5,65 м
Диаметр несущего винта
21,3 м
Диаметр рулевого винта
3,9 м
Масса пустого вертолета
7 300 кг
Максимальная взлётная масса
13 000 кг
Двигатели
2 × ТВ3-117ВМ (2 200 л.с. каждый)
Максимальная скорость
250 км/ч
Крейсерская скорость
225 км/ч
Дальность полета
610 км (с полной нагрузкой), 1 050 км (с дополнительными баками)
Практический потолок
4 500 м
Экипаж
2–3 человека (пилот, штурман, бортмеханик)
Пассажировместимость
До 24 человек или 12 носилок с ранеными
Грузоподъемность
До 4 000 кг (внутри фюзеляжа) или 3 000 кг (на внешней подвеске)
Вооружение (опционально)
Пулеметы (7,62–12,7 мм), НАР (С-8, С-13), ПТУР «Атака-М», авиабомбы

Вооружение вертолета Ми-8

Несмотря на то, что Ми-8 изначально создавался как транспортный вертолет, его конструкция оказалась настолько универсальной, что в военных модификациях он превратился в грозную боевую машину. Специальные версии, такие как Ми-8АМТШ «Терминатор», оснащаются мощным вооружением, позволяющим выполнять задачи огневой поддержки, борьбы с бронетехникой и живой силой противника. А благодаря модульной системе подвески вертолет может комбинировать разные типы оружия, адаптируясь под разные боевые задачи.

Вертолет МИ-8 в воздухе.
Источник: Reuters

Список вооружения Ми-8 (на примере модификации Ми-8АМТШ)

1. Пулеметные установки

  • Носовая турель ГШГ-7,62:
    • 7,62-мм четырехствольный пулемет Гатлинга.
    • Скорострельность: до 6 000 выстр./мин.
    • Боекомплект: 1 800 патронов.
    • Управление: дистанционное, с места оператора.
  • Бортовые пулеметы ПКТ:
    • 7,62-мм пулеметы Калашникова на шкворневых установках в дверных проемах.
    • Используются для подавления пехоты при десантировании.

2. Неуправляемые авиационные ракеты (НАР)

  • Блоки Б-8В20А:
    • 20×80-мм ракет С-8 (осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные).
    • Дальность стрельбы: до 4 км.
  • Блоки Б-13Л1:
    • 5×122-мм ракет С-13 (против укреплений и бронетехники).
    • Дальность: до 3 км.
    • Масса боеголовки: 23 кг.

3. Управляемые ракеты

  • ПТУР «Атака-М»:
    • Противотанковые ракеты с лазерным наведением.
    • Дальность: до 6 км.
    • Бронепробиваемость: до 800 мм.
  • Ракеты «Игла-В» (воздух-воздух):
    • Для поражения низколетящих целей (дроны, вертолёты).
    • Дальность: до 5 км.

4. Авиабомбы и гранатометы

  • ФАБ-250/500:
    • Фугасные авиабомбы массой 250/500 кг.
    • Используются против укреплений и скоплений техники.
  • ГП-30 «Пламя»:
    • 30-мм автоматический гранатомет в подвесных контейнерах.
    • Скорострельность: 400 выстр./мин.

5. Специальные системы

  • Универсальные контейнеры УПК-23−250:
    • 23-мм двуствольная пушка ГШ-23Л (боекомплект 250 снарядов).
    • Дальность: 2 км.
  • Системы РЭБ «Витебск»:
    • Станции постановки помех для защиты от ракет с тепловым наведением.

Главное преимущество вооруженного Ми-8 — мобильность. Он может быстро менять конфигурацию вооружения в полевых условиях. Например, он способен нести как ракеты для уничтожения бронетехники, так и гранатометы для борьбы с пехотой. А после выполнения боевой задачи Ми-8 легко может переключиться на эвакуацию раненых или доставку грузов.

Модификации вертолета Ми-8

МИ-8 МЧС России.
Источник: МЧС РФ

Конструкция Ми-8 позволила разработать около ста модификаций — от медицинских и пожарных до ударных и разведывательных. Каждая версия сохраняет преимущества базовой модели и при этом получает уникальные системы, расширяющие ее возможности под определенные задачи. Рассказываем об основных модификациях Ми-8.

Первой серийной версией стал Ми-8Т (1965), предназначенный для транспортировки 24 десантников или 3 тонн груза. Эта модель оснащалась двумя турбовальными двигателями ТВ2−117 и лебедкой для погрузки. Одновременно с ним появился Ми-8П — пассажирская модификация с 28 креслами, улучшенной звукоизоляцией и вентиляцией, которая использовалась в гражданской авиации СССР.

В 1975 году началось производство Ми-8МТ (экспортное название — Ми-17). Эта версия получила более мощные двигатели ТВ3−117 (2200 л.с.), усиленное бронирование кабины и топливных баков, а также возможность установки вооружения, включая пулеметы ПКТ и блоки неуправляемых ракет. Ми-17 стал основой для множества специализированных модификаций, включая медицинские, поисково-спасательные и разведывательные.

Современным этапом развития стал Ми-8АМТШ «Терминатор» (2009), сочетающий функции транспорта и ударного вертолета. Он оснащен титановой бронёй, пулеметами ГШГ-7,62, противотанковыми ракетами «Атака-М» и системами радиоэлектронной борьбы «Витебск». Эта модификация активно применяется в зонах конфликтов для огневой поддержки и десантирования.

Для работы в экстремальных условиях разработаны специализированные версии. Например, Ми-8МТИ (2019) адаптирован для Арктики: утепленный фюзеляж, шасси-лыжи и системы обогрева позволяют ему функционировать при −60°C. Ми-171А2 (2010-е) представляет собой цифровую модернизацию со «стеклянной кабиной», спутниковой навигацией и двигателями ВК-2500ПС-03, что повысило точность и безопасность полетов.

Гражданские версии тоже не стоят на месте. Ми-172 предлагает VIP-салоны с Wi-Fi и кухней, а Ми-8МТВ-5 специализируется на поисково-спасательных операциях, оборудован тепловизорами и медицинскими модулями.

Применение вертолета Ми-8 в боевых действиях

Ми-8 за десятилетия службы стал незаменимым участником военных конфликтов. Вертолет доказал свою эффективность в условиях гор, пустынь и городских ландшафтов. О том, в каких боевых действиях он применялся, рассказываем ниже.

1. Афганская война (1979−1989)

Ми-8 стал основным вертолетом для переброски войск, снабжения гарнизонов и эвакуации раненых. В условиях горного ландшафта Ми-8 часто оставался единственным средством доставки грузов и десанта.

За время войны СССР потерял 174 вертолета Ми-8, что подтверждает их активное использование.

2. Сирийский конфликт (с 2015 года)

Транспортно-штурмовые модификации Ми-8АМТШ («Терминатор») применялись для огневой поддержки, перевозки гуманитарных грузов и эвакуации гражданских из осажденных районов.

В 2016 году Ми-8 участвовали в деблокировании Дейр-эз-Зора, доставляя припасы и эвакуируя раненых.

3. Специальная военная операция на Украине (с 2022 года)

Ми-8АМТШ выполняют задачи прикрытия колонн, разведки, эвакуации экипажей подбитой техники и доставки десанта.

4. Локальные конфликты 1960−1980-х годов

  • Шестидневная война (1967) и война Судного дня (1973). Ми-8 использовались Египтом и Сирией для переброски войск и снаряжения.
  • Эфиопо-сомалийская война (1977−1978). Вертолеты применялись для поддержки наземных операций и эвакуации.

5. Боевые действия в Чечне (1994−2009)

Вертолеты Ми-8 участвовали в транспортировке военных грузов, эвакуации раненых и разведке. В условиях городских боев Ми-8 обеспечивали мобильность войск.

Жителям труднодоступных районов Якутии продукты и почту доставляли вертолетом МИ-8, 1975 год
Жителям труднодоступных районов Якутии продукты и почту доставляли вертолетом МИ-8, 1975 годИсточник: РИА "Новости"

Интересные факты о вертолете Ми-8

За 60 лет службы Ми-8 стал участником исторических событий, спасателем в катастрофах и незаменимым инструментом в военных конфликтах. Рассказываем интересные факты о легендарном вертолете.

1. Это самый массовый вертолет в истории. Произведено более 17 000 экземпляров Ми-8 — это рекорд для двухдвигательных вертолетов. По количеству выпущенных машин он превзошел даже американский UH-1 «Ирокез».

2. Ми-8 использовали для тушения лесных пожаров; эвакуации раненых; доставки мальков рыб в отдаленные водоемы; распыления удобрений; поиска космонавтов после приземления и др.

3. Ми-8 участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии. В 1986 году эти вертолеты сбрасывали мешки с песком и свинцом на разрушенный реактор. Экипажи работали в зоне смертельной радиации, рискуя жизнью, чтобы снизить уровень загрязнения.

4. Ми-8АМТШ-ВА способен работать при −60°C. Его двигатели оснащены системой подогрева, а в кабине хранятся морские спасательные костюмы. Такие вертолёты используют для патрулирования Северного морского пути.

5. В 1964—1969 годах летчицы Л. Г. Исаева, Н. А. Колец и Т. В. Руссиян установили на Ми-8 семь мировых рекордов скорости и дальности, включая полет на 2465 км. Некоторые из них остаются непревзойденными.