Вертолет Ми-8: характеристики и боевое применение

О том, что из себя представляет вертолет Ми-8, каковы его технические характеристики и модификации, а также в каких военных конфликтах он применялся, читайте в нашей статье.
Что из себя представляет вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 представляет собой многоцелевой вертолет, ставший одним из самых востребованных. Первый полет прототипа состоялся в 1961 году, а его серийное производство началось в 1965-м. За более чем 60 лет выпущено свыше 17 тысяч экземпляров, что делает Ми-8 рекордсменом среди средних вертолетов.
Ми-8 выполнен по классической схеме с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтами. Два турбовальных двигателя ТВ2−117 (позже ТВ3−117) мощностью от 1 700 до 2 200 л.с. позволяют развивать скорость до 250 км/ч и перевозить до 24 пассажиров или 4 тонны груза. Дальность полета с полной загрузкой достигает 610 км, а практический потолок — 4 500 метров.
История создания вертолета Ми-8
Разработка вертолета Ми-8, ставшего символом советского и российского вертолетостроения, началась в конце 1950-х годов в ОКБ им. М. Л. Миля. Основной задачей было создание многоцелевой машины, способной заменить устаревающий Ми-4. Необходимо было сделать новый вертолет — с большей грузоподъемностью, а также с использованием газотурбинных двигателей вместо поршневых.
Первый прототип, обозначенный как В-8, поднялся в воздух 24 июня 1961 года. Он оснащался одним двигателем АИ-24 В мощностью 1900 л.с., но в ходе испытаний выявились недостатки такой схемы. Для большей надежности и грузоподъемности конструкторы установили два двигателя. У второго прототипа, В-8А, было два турбовальных двигателя ТВ2−117 (по 1500 л.с.). Именно он стал основой для будущего серийного Ми-8.
Государственные испытания, проведенные в 1962—1964 годах, подтвердили потенциал вертолета, но потребовали доработок. В итоге усилили фюзеляж, увеличили мощность двигателей до 1700 л.с., улучшили авионику и систему управления. В 1965 году началось серийное производство на Казанском вертолетном заводе.
К 1970-м годам Ми-8 стал самым массовым вертолетом в мире. Его поставляли в более чем 100 стран, включая Индию, Китай, страны Африки и Латинской Америки. Простота обслуживания, ремонтопригодность и способность работать при температурах от −50°C до +50°C обеспечили ему репутацию «неубиваемой» машины.
Современные версии Ми-8 оснащаются спутниковой навигацией, системами предупреждения столкновений и цифровыми дисплеями.
Конструкция вертолета Ми-8
Ми-8 — классический представитель вертолетов одновинтовой схемы с рулевым винтом. Его конструкция, разработанная в 1960-х годах, сочетает надежность, простоту и адаптивность, что позволило вертолету оставаться актуальным на протяжении десятилетий.
Конструкция Ми-8 разделена на три части:
- Носовая секция — кабина экипажа с местами для двух пилотов, оснащенная большими окнами для улучшения обзора.
- Центральная часть — грузовая кабина длиной 5,3 м, шириной 2,3 м и высотой 1,8 м. Она вмещает до 24 пассажиров, 12 носилок с ранеными или 4 тонны груза. Задняя часть кабины оборудована грузовым люком и откидными створками для быстрой погрузки.
- Хвостовая балка — поддерживает рулевой винт и стабилизаторы.
На вертолете установлены два турбовальных двигателя ТВ2−117 (позже ТВ3−117) мощностью 1 700−2 200 л.с., расположенных сверху фюзеляжа. Такая компоновка защищает двигатели от попадания посторонних предметов и упрощает обслуживание. Двигатели оснащены пылезащитными устройствами, что позволяет эксплуатировать вертолет в условиях песчаных или снежных бурь.
Бортовая электроника Ми-8 варьируется в зависимости от модификации. Базовая комплектация включает:
- Радиокомпас, радиовысотомер, гирокомпас.
- Систему предупреждения об обледенении.
- Навигационные огни и локаторы.
- Современные версии (например, Ми-171А2) оснащены цифровой авионикой, многофункциональными дисплеями и спутниковой навигацией (ГЛОНАСС/GPS).
Конструкция Ми-8 позволяет быстро адаптировать вертолет под разные задачи:
- Установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности.
- Монтаж лебедки грузоподъемностью 150 кг для спасательных операций.
- Оснащение медицинским оборудованием, противопожарными системами или вооружением (пулеметы, ракеты).
Технические характеристики вертолета Ми-8
Ми-8, созданный в 1960-х годах, остаётся одним из самых надёжных и универсальных вертолётов в мире. Его конструкция, изначально ориентированная на простоту и адаптивность, позволяет выполнять задачи в любых условиях — от арктических льдов до пустынь. Основные технические параметры Ми-8 обеспечивают ему высокую грузоподъемность, маневренность и выносливость, что объясняет его применение как в военной, так и в гражданской авиации.
|Длина фюзеляжа
|18,3 м
|Высота
|5,65 м
|Диаметр несущего винта
|21,3 м
|Диаметр рулевого винта
|3,9 м
|Масса пустого вертолета
|7 300 кг
|Максимальная взлётная масса
|13 000 кг
|Двигатели
|2 × ТВ3-117ВМ (2 200 л.с. каждый)
|Максимальная скорость
|250 км/ч
|Крейсерская скорость
|225 км/ч
|Дальность полета
|610 км (с полной нагрузкой), 1 050 км (с дополнительными баками)
|Практический потолок
|4 500 м
|Экипаж
|2–3 человека (пилот, штурман, бортмеханик)
|Пассажировместимость
|До 24 человек или 12 носилок с ранеными
|Грузоподъемность
|До 4 000 кг (внутри фюзеляжа) или 3 000 кг (на внешней подвеске)
|Вооружение (опционально)
|Пулеметы (7,62–12,7 мм), НАР (С-8, С-13), ПТУР «Атака-М», авиабомбы
Вооружение вертолета Ми-8
Несмотря на то, что Ми-8 изначально создавался как транспортный вертолет, его конструкция оказалась настолько универсальной, что в военных модификациях он превратился в грозную боевую машину. Специальные версии, такие как Ми-8АМТШ «Терминатор», оснащаются мощным вооружением, позволяющим выполнять задачи огневой поддержки, борьбы с бронетехникой и живой силой противника. А благодаря модульной системе подвески вертолет может комбинировать разные типы оружия, адаптируясь под разные боевые задачи.
Список вооружения Ми-8 (на примере модификации Ми-8АМТШ)
1. Пулеметные установки
- Носовая турель ГШГ-7,62:
- 7,62-мм четырехствольный пулемет Гатлинга.
- Скорострельность: до 6 000 выстр./мин.
- Боекомплект: 1 800 патронов.
- Управление: дистанционное, с места оператора.
- Бортовые пулеметы ПКТ:
- 7,62-мм пулеметы Калашникова на шкворневых установках в дверных проемах.
- Используются для подавления пехоты при десантировании.
2. Неуправляемые авиационные ракеты (НАР)
- Блоки Б-8В20А:
- 20×80-мм ракет С-8 (осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные).
- Дальность стрельбы: до 4 км.
- Блоки Б-13Л1:
- 5×122-мм ракет С-13 (против укреплений и бронетехники).
- Дальность: до 3 км.
- Масса боеголовки: 23 кг.
3. Управляемые ракеты
- ПТУР «Атака-М»:
- Противотанковые ракеты с лазерным наведением.
- Дальность: до 6 км.
- Бронепробиваемость: до 800 мм.
- Ракеты «Игла-В» (воздух-воздух):
- Для поражения низколетящих целей (дроны, вертолёты).
- Дальность: до 5 км.
4. Авиабомбы и гранатометы
- ФАБ-250/500:
- Фугасные авиабомбы массой 250/500 кг.
- Используются против укреплений и скоплений техники.
- ГП-30 «Пламя»:
- 30-мм автоматический гранатомет в подвесных контейнерах.
- Скорострельность: 400 выстр./мин.
5. Специальные системы
- Универсальные контейнеры УПК-23−250:
- 23-мм двуствольная пушка ГШ-23Л (боекомплект 250 снарядов).
- Дальность: 2 км.
- Системы РЭБ «Витебск»:
- Станции постановки помех для защиты от ракет с тепловым наведением.
Главное преимущество вооруженного Ми-8 — мобильность. Он может быстро менять конфигурацию вооружения в полевых условиях. Например, он способен нести как ракеты для уничтожения бронетехники, так и гранатометы для борьбы с пехотой. А после выполнения боевой задачи Ми-8 легко может переключиться на эвакуацию раненых или доставку грузов.
Модификации вертолета Ми-8
Конструкция Ми-8 позволила разработать около ста модификаций — от медицинских и пожарных до ударных и разведывательных. Каждая версия сохраняет преимущества базовой модели и при этом получает уникальные системы, расширяющие ее возможности под определенные задачи. Рассказываем об основных модификациях Ми-8.
Первой серийной версией стал Ми-8Т (1965), предназначенный для транспортировки 24 десантников или 3 тонн груза. Эта модель оснащалась двумя турбовальными двигателями ТВ2−117 и лебедкой для погрузки. Одновременно с ним появился Ми-8П — пассажирская модификация с 28 креслами, улучшенной звукоизоляцией и вентиляцией, которая использовалась в гражданской авиации СССР.
В 1975 году началось производство Ми-8МТ (экспортное название — Ми-17). Эта версия получила более мощные двигатели ТВ3−117 (2200 л.с.), усиленное бронирование кабины и топливных баков, а также возможность установки вооружения, включая пулеметы ПКТ и блоки неуправляемых ракет. Ми-17 стал основой для множества специализированных модификаций, включая медицинские, поисково-спасательные и разведывательные.
Современным этапом развития стал Ми-8АМТШ «Терминатор» (2009), сочетающий функции транспорта и ударного вертолета. Он оснащен титановой бронёй, пулеметами ГШГ-7,62, противотанковыми ракетами «Атака-М» и системами радиоэлектронной борьбы «Витебск». Эта модификация активно применяется в зонах конфликтов для огневой поддержки и десантирования.
Для работы в экстремальных условиях разработаны специализированные версии. Например, Ми-8МТИ (2019) адаптирован для Арктики: утепленный фюзеляж, шасси-лыжи и системы обогрева позволяют ему функционировать при −60°C. Ми-171А2 (2010-е) представляет собой цифровую модернизацию со «стеклянной кабиной», спутниковой навигацией и двигателями ВК-2500ПС-03, что повысило точность и безопасность полетов.
Гражданские версии тоже не стоят на месте. Ми-172 предлагает VIP-салоны с Wi-Fi и кухней, а Ми-8МТВ-5 специализируется на поисково-спасательных операциях, оборудован тепловизорами и медицинскими модулями.
Применение вертолета Ми-8 в боевых действиях
Ми-8 за десятилетия службы стал незаменимым участником военных конфликтов. Вертолет доказал свою эффективность в условиях гор, пустынь и городских ландшафтов. О том, в каких боевых действиях он применялся, рассказываем ниже.
1. Афганская война (1979−1989)
Ми-8 стал основным вертолетом для переброски войск, снабжения гарнизонов и эвакуации раненых. В условиях горного ландшафта Ми-8 часто оставался единственным средством доставки грузов и десанта.
За время войны СССР потерял 174 вертолета Ми-8, что подтверждает их активное использование.
2. Сирийский конфликт (с 2015 года)
Транспортно-штурмовые модификации Ми-8АМТШ («Терминатор») применялись для огневой поддержки, перевозки гуманитарных грузов и эвакуации гражданских из осажденных районов.
В 2016 году Ми-8 участвовали в деблокировании Дейр-эз-Зора, доставляя припасы и эвакуируя раненых.
3. Специальная военная операция на Украине (с 2022 года)
Ми-8АМТШ выполняют задачи прикрытия колонн, разведки, эвакуации экипажей подбитой техники и доставки десанта.
4. Локальные конфликты 1960−1980-х годов
- Шестидневная война (1967) и война Судного дня (1973). Ми-8 использовались Египтом и Сирией для переброски войск и снаряжения.
- Эфиопо-сомалийская война (1977−1978). Вертолеты применялись для поддержки наземных операций и эвакуации.
5. Боевые действия в Чечне (1994−2009)
Вертолеты Ми-8 участвовали в транспортировке военных грузов, эвакуации раненых и разведке. В условиях городских боев Ми-8 обеспечивали мобильность войск.
Интересные факты о вертолете Ми-8
За 60 лет службы Ми-8 стал участником исторических событий, спасателем в катастрофах и незаменимым инструментом в военных конфликтах. Рассказываем интересные факты о легендарном вертолете.
1. Это самый массовый вертолет в истории. Произведено более 17 000 экземпляров Ми-8 — это рекорд для двухдвигательных вертолетов. По количеству выпущенных машин он превзошел даже американский UH-1 «Ирокез».
2. Ми-8 использовали для тушения лесных пожаров; эвакуации раненых; доставки мальков рыб в отдаленные водоемы; распыления удобрений; поиска космонавтов после приземления и др.
3. Ми-8 участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии. В 1986 году эти вертолеты сбрасывали мешки с песком и свинцом на разрушенный реактор. Экипажи работали в зоне смертельной радиации, рискуя жизнью, чтобы снизить уровень загрязнения.
4. Ми-8АМТШ-ВА способен работать при −60°C. Его двигатели оснащены системой подогрева, а в кабине хранятся морские спасательные костюмы. Такие вертолёты используют для патрулирования Северного морского пути.
5. В 1964—1969 годах летчицы Л. Г. Исаева, Н. А. Колец и Т. В. Руссиян установили на Ми-8 семь мировых рекордов скорости и дальности, включая полет на 2465 км. Некоторые из них остаются непревзойденными.