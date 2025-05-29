Саммит в Астане: движение на нескольких улицах ограничат 30 мая

30 мая в столице Казахстана пройдёт первый в истории саммит в формате «Центральная Азия — Италия» с участием лидеров стран региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В рамках визита также запланированы двусторонние переговоры между главой итальянского правительства и руководством Казахстана, передаёт BAQ.KZ.