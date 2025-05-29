В Иркутской и Томской областях появятся атомные электростанции

В юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири, в прошедший осенне-зимний период зафиксировано снижение максимального потребления мощности на 501 МВт по сравнению с зимой 2023−2024 годов. Как сообщили в пресс-службе полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева, это связано с введением сезонного запрета на майнинг и нетипично теплой погодой.
Анатолий Серышев, выступая на совещании, подчеркнул важность дальнейшего совершенствования правового регулирования майнинга.
— Необходимо обеспечить задел для поступательного развития Сибири и всей России. Надёжность энергосистемы — важное условие для обеспечения качества жизни наших граждан, в том числе, за счёт появления новых производства и создания рабочих мест, — резюмировал Анатолий Серышев.
В ближайшей перспективе ожидается возведение новых атомных электростанций в Томской и Иркутской областях. Конкретные площадки и технические характеристики объектов будут определены на этапе проектирования. Особое внимание уделяется синхронизации планов развития энергосистемы с перспективными промышленными и социальными проектами.