В Иркутской и Томской областях появятся атомные электростанции

В юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири, в прошедший осенне-зимний период зафиксировано снижение максимального потребления мощности на 501 МВт по сравнению с зимой 2023−2024 годов. Как сообщили в пресс-службе полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева, это связано с введением сезонного запрета на майнинг и нетипично теплой погодой.