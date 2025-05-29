Путин похвалил рисунок девочки из Ингушетии

«Молодец! И образы хорошие, потому что родовые башни на Кавказе — это история Кавказа и история народов Кавказа, история семей конкретных. Это все, что связано с нашими вековыми традициями. И рядом еще одна башня — кремлевская. Все это на едином полотне. Ты объединила на самом деле, вот не знаю, сознательно или бессознательно, объединила страну, Россию, которая такая разная и такая единая для всех большая родина. И общую родину показала, и свою малую. Круто! Молодец», — сказал Путин и поблагодарил девочку за такую работу.