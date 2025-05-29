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В Беларуси рыбак поймал на «пучок червей» гигантского толстолобика весом 24,8 кг

Белорусский рыбак похвастался толстолобиком весом 24,8 килограмма, которого выловил на «пучок червей».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси рыбак поймал на «пучок червей» гигантского толстолобика весом 24,8 кг. Информация и фото опубликованы в группе ВКонтакте «Рыболовы Слонима».

Рыбак Иван Молев опубликовал фото с гигантским толстолобиком и добавил, что выловил его во время платной рыбалки в Гродненской области. Мужчина уточнил, что рыба клюнула на пучок червей. Толстолобик завесил 24,8 килограмма.

Белорусский рыбак похвастался толстолобиком весом 24,8 килограмма, которого выловил на «пучок червей». Фото: группа ВКонтакте «Рыболовы Слонима».

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