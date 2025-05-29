В Беларуси рыбак поймал на «пучок червей» гигантского толстолобика весом 24,8 кг

Рыбак Иван Молев опубликовал фото с гигантским толстолобиком и добавил, что выловил его во время платной рыбалки в Гродненской области. Мужчина уточнил, что рыба клюнула на пучок червей. Толстолобик завесил 24,8 килограмма.