Картину из музея Таганрога отправили на выставку в Москву

Экспозиция будет работать в Музее русского импрессионизма в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» 18 июня. Всего вниманию посетителей представят 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей страны. Основой будут работы европейских и русских художников начала XX века.