Картину из музея Таганрога отправили на выставку в Москву

Из Таганрога в Москву отправили картину художника Ильи Машкова. Полотно мастера, написанное в 1911 году, представят на выставке «Русские дикие», рассказали Таганрогском художественном музее.
Экспозиция будет работать в Музее русского импрессионизма в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» 18 июня. Всего вниманию посетителей представят 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей страны. Основой будут работы европейских и русских художников начала XX века.
— «Дикими» критик Луи Воксель назвал участников парижского Осеннего салона 1905 года, бросивших вызов классической традиции дерзкими красками. Отчасти интуитивно, отчасти намеренно творческие поиски русских авангардистов совпали с идеями европейских живописцев, — пояснили в Таганрогском художественном музее.
Картину Ильи Машкова должны вернуть в октябре. Ранее из Таганрога на выставку в Третьяковскую галерею отправили две другие картины художника.
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