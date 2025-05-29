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В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева

Упавшего с дерева в Иркутской области медвежонка накормили и отпустили в лес.

ИРКУТСК, 29 мая — РИА Новости. В Иркутской области медвежонка, который упал с дерева, поймали, накормили и отпустили в лес, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она пояснила, что во время мониторинга соцсетей полицейские обратили внимание на видеоролик, на котором несколько мужчин ловят медвежонка, карабкающегося на дерево. При этом один из участников инцидента залез на сосну и сбросил с нее маленького хищника. Того схватили за холку и засунули в мешок. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным.

Позже выяснилось, что трое жителей поселка Новая Игирма заметили медвежонка рядом с производственной базой, где они работали. Поскольку неподалеку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, мужчины решили помочь зверю вернуться в лес. Тот не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, но медвежонок укусил мужчину, и тот его выронил.

«Малыша удалось поймать. Медвежонка накормили, а затем проводили обратно в лес. Животное отделалось легким испугом», — написала Волк.

На видео, которое предоставили полицейские, один из мужчин рассказывает, как все происходило. Затем демонстрируется, как медвежонка кормят и отпускают в лес.