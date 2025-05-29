В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева

Она пояснила, что во время мониторинга соцсетей полицейские обратили внимание на видеоролик, на котором несколько мужчин ловят медвежонка, карабкающегося на дерево. При этом один из участников инцидента залез на сосну и сбросил с нее маленького хищника. Того схватили за холку и засунули в мешок. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным.