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«Погибает каждый двадцатый»: что известно о новом штамме коронавируса NB.1.8.1

Новый штамм коронавируса NB.1.8.1 после большого всплеска случаев инфицирования в Китае стал активно распространяться на территории Соединенных Штатов. В России также выявили четыре случая заболевания новым геновариантом COVID-19. «Вечерняя Москва» выяснила у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, что известно о новом штамме и насколько он опасен.

Новый штамм коронавируса NB.1.8.1 после большого всплеска случаев инфицирования в Китае стал активно распространяться на территории Соединенных Штатов. В России также выявили четыре случая заболевания новым геновариантом COVID-19. «Вечерняя Москва» выяснила у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, что известно о новом штамме и насколько он опасен.

Особенности нового штамма.

Как рассказал специалист, штамм коронавируса NB.1.8.1 впервые выявили в Китае в январе 2025 года. На данный момент идет волна его распространения по всему миру. Штамм мутирует и отличается высокой контагиозностью (заразностью — прим. «ВМ»).

— Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 похож на «омикрон». Он начал распространяться по миру с юго-восточной Азии, а на сегодняшний день его выявили уже в более чем 20 странах, например, в США, Японии, Европе. Коэффициент заразительности коронавируса NB.1.8.1 составляет от 12 до 15. Это значит, что один зараженный инфицирует до 15 человек вокруг себя, — пояснил собеседник «ВМ».

Симптомы NB.1.8.1.

К основным симптомам штамма коронавируса NB.1.8.1 относятся:

повышенная температура тела;лихорадка;боль и воспаление в горле;насморк.

— Фирменный симптом этого штамма — сильная усталость. Человек испытывает немотивированную слабость. Он просыпается уже без сил, — описал Болибок.

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Тяжелые последствия и смертность.

Специалист предупредил, что новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 может вызывать серьезные осложнения, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания.

— У маленьких детей вызывает такое осложнение, как бронхиолит — воспалительные заболевания нижних отделов дыхательной системы и мелких бронхов. Это достаточно тяжелое осложнение, которое требует госпитализации. У взрослых обостряются хронические заболевания, но особенно сильно страдают от осложнений люди с астмой и бронхитом, — подчеркнул Болибок.

Помимо этого, врач предупредил, что у 15 процентов переболевших NB.1.8.1 развивается выраженный постковидный синдром.

— Летальность от этого штамма COVID-19 сохраняется на достаточно высоком уровне. Общее количество смертей достигает 0,5 процента. А у инфицированных, которым потребовалась госпитализация, смертность достигает пяти процентов. Каждый двадцатый госпитализированный человек погибает, — сообщил иммунолог. — В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. У этой категории больных летальность может доходить до восьми процентов.

Как защититься от нового штамма NB.1.8.1.

Роспотребнадзор объявил, что новый штамм коронавируса уже обнаружили в России. Официально зарегистрировано четыре случая заражения.

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— Россиянам нужно быть готовыми к его активному распространению в нашей стране. На данный момент людям из группы риска нужно соблюдать меры защиты от заражения, — порекомендовал инфекционист. — При посещении общественных мест с большим скоплением людей необходимо пользоваться масками, потому что даже если человек заразится, то доза инфекции, которую он получит, будет не настолько высокой, чтобы вызвать тяжелое течение коронавируса.

Кроме того, в России обнаружили тигровых комаров, которые разносят смертельно опасную лихорадку чикунгунья. Смогут ли москиты-переносчики долететь до столичного региона, «Вечерняя Москва» спросила у вирусолога.