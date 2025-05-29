«Погибает каждый двадцатый»: что известно о новом штамме коронавируса NB.1.8.1

— Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 похож на «омикрон». Он начал распространяться по миру с юго-восточной Азии, а на сегодняшний день его выявили уже в более чем 20 странах, например, в США, Японии, Европе. Коэффициент заразительности коронавируса NB.1.8.1 составляет от 12 до 15. Это значит, что один зараженный инфицирует до 15 человек вокруг себя, — пояснил собеседник «ВМ».