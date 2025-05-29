В Перми появится экотехнопарк по переработке строительных и промышленных отходов

Инвесторы считают, что проект также обеспечит не только приток налоговых поступлений, но и экономию краевого бюджета — на ликвидацию стихийных свалок регион тратит немалые средства. Освоение площадки будет поэтапным и рассчитано до 2030 года, объем вложений — 120 млн рублей. Еще 6 млн инвестор, в соответствии с принятыми обязательствами, направит на развитие социальной инфраструктуры.