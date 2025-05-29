Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многодетная мама из Калининградской области Кристина Конкина, которая с мужем воспитывает девять детей, в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросила обратить внимание на ее собственную маму, воспитавшую 11 детей и подавшую документы на звание «Мать-героиня».
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава».
«Я бы хотела попросить, чтобы обратили внимание на мою маму — она подалась на “Мать-героиню”. У моей мамы 11 детей, хочется, чтобы она получила высокую награду», — сказала Конкина.
«Обязательно, так и сделаем. Это то, что передается из поколения в поколение», — ответил женщине президент РФ, отметив, что попросила она не для себя, а для своей мамы.
Супруги Конкины воспитывают девятерых детей: семерых дочерей и двоих сыновей. Самому младшему ребенку в январе 2025 года исполнился один год, старшему — 13 лет. Пётр Вениаминович и Кристина Алексеевна сами из многодетных семей: у него — девять братьев и сестер, у нее — десять. Последовав примеру своих родителей, они создали свою большую и дружную семью.
Супруги с детьми живут в большом доме, который построили своими силами. Петр по специальности автомеханик, но работает кровельщиком. Профессиональное мастерство позволяет выполнять все строительно-отделочные работы самостоятельно. За уютом и порядком в доме следит супруга Кристина Алексеевна, посвящая все внимание мужу и детям.
Два мальчика и три девочки — ученики средней общеобразовательной школы в Калининграде. Ребята проявляют успехи в спортивных мероприятиях, девочки посещают музыкальную школу. Старшая дочь в ходе видеомоста сыграла на скрипке для президента РФ. По итогам Года семьи в Калининградской области супруги с детьми одержали победу в номинации «Семья года» в 2024 году.