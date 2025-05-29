Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму

Супруги Конкины воспитывают девятерых детей: семерых дочерей и двоих сыновей. Самому младшему ребенку в январе 2025 года исполнился один год, старшему — 13 лет. Пётр Вениаминович и Кристина Алексеевна сами из многодетных семей: у него — девять братьев и сестер, у нее — десять. Последовав примеру своих родителей, они создали свою большую и дружную семью.