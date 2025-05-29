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В Новокуйбышевске откроется музыкальная академия под патронатом Юрия Башмета

В Новокуйбышевске открыта XV детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Юрия Башмета.

В Новокуйбышевске открыта XV детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Юрия Башмета. Цель проекта поддержка талантливой молодежи, обучение профессиональному владению музыкальными инструментами. Преподаватели ведущие российские и иностранные педагоги.

Академию посещают 79 учеников из восьми стран, включая Самарскую область. Учащиеся осваивают игру на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, трубе и гитаре.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что из-за разрушенной дороги на улице Халиловской на мэрию Самары подали в суд.

Также недавно мы сообщали о том, что для самарских тротуаров провели аэрацию воздуха.

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