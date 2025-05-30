Кроссворд на 30 мая 2025

30 мая отмечаем день рождения Карла Фаберже, легендарного ювелира при дворе Романовых. Его знаменитые пасхальные яйца до сих пор поражают воображение коллекционеров и историков. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, как хорошо вы разбираетесь в творчестве ювелира.