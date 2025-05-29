Развитие Усть-Кутского района обсудили губернатор Игорь Кобзев и Яков Гинзбург

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с главным управляющим директором «Иркутской нефтяной компании» Яковом Гинзбургом, где обсуждались ключевые вопросы развития Усть-Кутского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Эта территория динамично развивается. Иркутский завод полимеров приступил к завершающей стадии пусконаладочных работ на рабочих средах. Возрастает и значение Усть-Кутского аэропорта, одного из крупнейших местных аэродромов региона. Он связывает с областным центром северные территории, через этот транспортный узел летят тысячи людей, доставляют важные грузы. Уверен, что развитие аэропорта Усть-Кута положительно скажется на экономике этой территории и благополучии граждан, — сказал Игорь Кобзев.
Одной из главных тем стало обновление аэропортовой инфраструктуры. Сейчас ведется разработка проектной документации для капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута, который находится в федеральной собственности. Работы планируется начать после прохождения всех экспертиз, их финансирование предусмотрено за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта.
Яков Гинзбург выразил благодарность губернатору за поддержку инициатив компании, направленных на развитие территории. Особое внимание было уделено завершающейся разработке мастер-плана социально-экономического развития Усть-Кутского района, который финансируется нефтяной компанией. Игорь Кобзев подчеркнул, что при формировании этого документа были учтены пожелания и предложения местных жителей.