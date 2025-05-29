Развитие Усть-Кутского района обсудили губернатор Игорь Кобзев и Яков Гинзбург

— Эта территория динамично развивается. Иркутский завод полимеров приступил к завершающей стадии пусконаладочных работ на рабочих средах. Возрастает и значение Усть-Кутского аэропорта, одного из крупнейших местных аэродромов региона. Он связывает с областным центром северные территории, через этот транспортный узел летят тысячи людей, доставляют важные грузы. Уверен, что развитие аэропорта Усть-Кута положительно скажется на экономике этой территории и благополучии граждан, — сказал Игорь Кобзев.