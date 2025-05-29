Самолет Ту-154: описание и технические характеристики

Ту-154 стал одним из самых успешных проектов советского авиастроения и зарекомендовал себя как надежный и универсальный самолет. Его двухдвигательная конструкция с двигателями НК-8 (позже Д-30КУ) обеспечивала безопасность полетов даже при отказе одного из двигателей, что было критически важно для работы в удаленных регионах. Мощное шасси и усиленный планер позволяли садиться на короткие и грунтовые ВПП, недоступные для многих западных аналогов. Крейсерская скорость до 900 км/ч и вместимость до 180 пассажиров делали его идеальным для дальних перелетов, а система автоматического управления упрощала работу экипажа в сложных метеоусловиях.