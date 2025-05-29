Иммунолог Болибок назвал «фирменный» симптом нового штамма коронавируса NB.1.8.1

Новый штамм коронавируса NB.1.8.1 начал активно распространяться на территории Азии и Соединенных Штатов, случаи заболевания были выявлены и в России. Об основных симптомах нового штамма «Вечерняя Москва» выяснила у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
Как рассказал специалист, штамм коронавируса NB.1.8.1 впервые выявили в Китае январе 2025 года. На данный момент идет волна его распространения по всему миру. Штамм мутирует и отличается высокой заразностью.
— Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 похож на «омикрон». Он начал распространяться по миру с юго-восточной Азии, а на сегодняшний день его выявили уже в более чем 20 странах, например, в США, Японии, Европе. Коэффициент заразительности коронавируса NB.1.8.1 составляет от 12 до 15. Это значит, что один зараженный инфицирует до 15 человек вокруг себя, — пояснил собеседник «ВМ».
К основным симптомам штамма коронавируса NB.1.8.1 относятся:
повышенная температура тела;лихорадка;боль и воспаление в горле;насморк.
— Фирменный симптом этого штамма — сильная усталость. Человек испытывает немотивированную слабость. Он просыпается уже без сил, — описал Болибок.
Специалист подчеркнул, что новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 может вызывать серьезные осложнения особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что коронавирус унес жизни 7,1 миллиона человек по всему миру и постепенно переходит в категорию сезонных заболеваний. Несмотря на снижение опасности, вирус продолжает представлять угрозу здоровью, и госпитализации по-прежнему фиксируются.