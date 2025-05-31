Ответы на кроссворд от 30 мая 2025: интересные факты про Карла Фаберже

6. Павлин

Ювелирное яйцо «Павлин» было изготовлено в 1908 году по заказу Николая II и подарено его матери, императрице Марии Федоровне, на Пасху. Яйцо располагается на изысканной позолоченной серебряной подставке в стиле рококо. Половинки яйца выполнены из горного хрусталя и имеют гравировки: на одной — императорская монограмма, на другой — год создания. Внутри яйца расположено инкрустированное золотом дерево, на котором сидит золотой павлин, покрытый цветной эмалью и драгоценными камнями. Сюрпризом является механический павлин, который может сниматься с ветвей. После заводки он начинает поворачивать голову и распускать хвост. Яйцо «Павлин» вдохновлено знаменитым часами XVIII века, изготовленными Джеймсом Коксом для Екатерины II, которые также включают движущиеся фигуры павлина, петуха и совы. Данные часы сейчас выставляются в Эрмитаже.