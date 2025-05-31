Ответы на кроссворд от 30 мая 2025: интересные факты про Карла Фаберже

По горизонтали:
1. Памятник
В 1996 году в Санкт-Петербурге у завода «Русские самоцветы» установили памятник Карлу Фаберже. Через два года, в 1998 году, площадь рядом с памятником и заводом получила имя Фаберже.
2. Лебедь
Яйцо «Лебедь» было изготовлено в 1906 году по заказу Николая II и подарено его матери Марии Федоровне на Пасху в честь сороковой годовщины свадьбы Александра III и Марии Федоровны. Изделие выполнено из золота с матовой сиреневой эмалью — любимым цветом императрицы. Поверхность украшена орнаментом из волнистых лент с бриллиантами огранки «роза». Внутри находится сюрприз — корзинка с механическим лебедем, который «плавает» на аквамариновой подставке. После завода механизм приводит лебедя в движение: он расправляет крылья, двигает ногами, хвостом и шеей.
3. Подделка
Существует множество подделок яиц Фаберже, и некоторые из них, созданные талантливыми неизвестными мастерами, сами по себе являются произведениями искусства. Однако подлинная эмблема Фаберже значительно повышает их стоимость. Ярким примером служит «Курочка Кельха», проданная Малкольму Форбсу под видом императорского яйца, что заметно увеличило ее цену. Для этого миниатюру с Варварой заменили на портрет цесаревича Алексея. Поздние исследования позволили установить настоящее происхождение изделия. После приобретения коллекции Форбса Вексельбергом в ней обнаружились и другие сомнительные предметы. В частности, на официальном сайте исчезли упоминания о зеленом «Яйце с копытами» из боуэнита с портретом Александры Федоровны и о «Яйце-Конфетнице», ранее считающихся частью коллекции.
4. Шмидт
В 1899 — 1900 годах в центре Петербурга было построено главное здание фирмы Фаберже по проекту архитектора Карла Шмидта, двоюродного племянника ювелира. На первых этажах разместились магазин и мастерские, а жилые комнаты семьи Фаберже заняли верхние этажи. Фасад здания облицован полированным и грубым гранитом и выполнен в готическом стиле, тогда как интерьеры оформлены в духе модерна.
5. Слон
Ювелирное яйцо «Алмазная сетка» — одно из 52 императорских пасхальных яиц Фаберже, изготовленное в 1892 году по заказу Александра III в подарок императрице Марии Федоровне. Скорлупа выполнена из полупрозрачного яблочно-зеленого бавенита, оплетенного платиновыми полосами с бриллиантами огранки «роза». В местах пересечения полос размещены два крупных бриллианта. Внутри яйцо отделано белым атласом и содержит место для сюрприза. Основание — плита из жадеита с тремя херувимами, символизирующими трех сыновей семьи. Сюрприз, найденный в 2015 году, — механический слоник из слоновой кости с золотой башней и бриллиантами, напоминающий слона из герба Дании, связанного с детством Марии Фёдоровны.
По вертикали:
1. Пиль
Альма Пиль — известная финская ювелирша XX века, работала в фирме Фаберже с 1909 года. Она стала первой женщиной-дизайнером в компании, начав с роли рисовальщицы под руководством дяди Альберта Хольмстрнма. Пиль вела рабочие альбомы мастерской, создавая точные копии эскизов изделий. Впоследствии она разрабатывала дизайн ювелирных изделий из золота, серебра и драгоценных камней, включая украшения к трехсотлетию дома Романовых. Среди ее работ — знаменитые пасхальные яйца «Зимнее» и «Мозаичное». В 1911 году по заказу Эммануила Нобеля она создала коллекцию из 40 украшений на зимнюю тематику, включая алмазную брошь-снежинку и изделия из горного хрусталя с платиновым и бриллиантовым декором.
2. Бонд
Фильм «Осьминожка» о Джеймсе Бонде с Роджером Муром в главной роли тесно связан с работами Карла Фаберже. В фильме представлено вымышленное яйцо, вдохновленное настоящим «Коронационным яйцом» Фаберже 1897 года. Для создания реквизита были изготовлены два экземпляра ювелирной компанией Asprey по заказу художника-постановщика Питера Ламонта. В 2024 году Faberge выпустила лимитированную коллекцию, вдохновленную «Осьминожкой», включающую яйцо-сюрприз и кольцо в виде осьминога, украшенные бриллиантами и сапфирами, с отсылками к символике фильма и оригинальным дизайнам Фаберже.
3. Лента
«Орден Святого Георгия» — это ювелирное яйцо, одно из 52 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Оно было изготовлено по заказу Николая II в подарок его матери на Пасху 1916 года. Это последнее яйцо, подаренное вдовствующей императрице, и единственное, которое она смогла вывезти за границу. Яйцо символизирует награждение императора орденом Святого Георгия. На белом эмалевом фоне изображена зеленая сетка и лента ордена. В верхней части яйца находится серебряная монограмма Марии Федоровны, окруженная зеленым орнаментом. Яйцо установлено на ажурной подставке, по бокам имеются кнопки, при нажатии на которые появляются портреты Николая II и цесаревича Алексея Николаевича, выполненные акварелью на слоновой кости.
4. Крест
Император Николай II подарил ювелирное пасхальное яйцо «Красный крест с портретами» своей матери Марии Федоровне на Пасху 1915 года. Яйцо, изготовленное фирмой Фаберже, выполнено из серебра и золота и украшено переливчатой белой и красной эмалью. На красных крестах обозначены даты «1914» и «1915». Внутри находится шарнирная ширма с пятью овальными миниатюрами из перламутра и акварели на слоновой кости, изображающими членов семьи Николая II в медицинской форме: великую княжну Ольгу Александровну, великую княжну Ольгу Николаевну, императрицу Александру Федоровну, великую княжну Татьяну Николаевну и великую княжну Марию Павловну.
5. Роза
«Яйцо с бутоном розы» — это ювелирное эмалированное пасхальное яйцо, созданное Михаилом Перхиным под руководством Карла Фаберже в 1895 году. Оно было подарено Николаем II своей жене, императрице Александре Федоровне, и стало первым яйцом, врученным ей. Яйцо выполнено в неоклассическом стиле, контрастируя с популярным в конце XIX века стилем ар-нуво. Оно открывается как бонбоньерка, раскрывая внутри бутон розы, покрытый желтой эмалью. Лепестки бутона раздвигаются, показывая золотую корону, украшенную бриллиантами и рубинами, а также кулон со звездчатым рубином-кабошоном.
6. Павлин
Ювелирное яйцо «Павлин» было изготовлено в 1908 году по заказу Николая II и подарено его матери, императрице Марии Федоровне, на Пасху. Яйцо располагается на изысканной позолоченной серебряной подставке в стиле рококо. Половинки яйца выполнены из горного хрусталя и имеют гравировки: на одной — императорская монограмма, на другой — год создания. Внутри яйца расположено инкрустированное золотом дерево, на котором сидит золотой павлин, покрытый цветной эмалью и драгоценными камнями. Сюрпризом является механический павлин, который может сниматься с ветвей. После заводки он начинает поворачивать голову и распускать хвост. Яйцо «Павлин» вдохновлено знаменитым часами XVIII века, изготовленными Джеймсом Коксом для Екатерины II, которые также включают движущиеся фигуры павлина, петуха и совы. Данные часы сейчас выставляются в Эрмитаже.
Интересные факты о ювелирных пасхальных яйцах Карла Фаберже:
- Рассказ Яна Флеминга «Собственность леди» был впервые опубликован в 1963 году в ежегоднике аукционного дома Sotheby's «The Ivory Hammer». В этом произведении Джеймс Бонд расследует дело, связанное с редким яйцом Фаберже, которое используется в схеме передачи денег от КГБ агенту Марии Фройденштейн. Сюжет сосредоточен на аукционе, где яйцо выставляется на продажу, и Бонд пытается разоблачить советского агента, участвующего в торгах. Флеминг черпал вдохновение из работ ювелира Карла Фаберже, особенно из «Коронационного яйца» 1897 года. Он также опирался на книгу Кеннета Сноумана «The Art of Carl Fabergé», который появляется в рассказе как эксперт по ювелирным изделиям.
- Изображения яиц Фаберже часто используются в дизайне тканей, обоев и шелковых платков, например, в коллекции Hermes 1980-х годов «Яйца Фаберже». Эти мотивы также встречаются в посуде, ювелирных изделиях и бижутерии — серьгах, кулонах и подвесках. В 2019 году дизайнер Debbie Wingham создала самую дорогую в мире дамскую сумочку в форме яйца Фаберже. Сумка изготовлена из яйца эму, украшена почти 8 тысячами бриллиантов, 24-каратным золотом, застежкой из сережек Cartier и подкладкой из шарфа Hermes.
- Несмотря на многочисленные восторженные отзывы, изделия Фаберже иногда подвергались резкой критике со стороны артистической среды. Некоторые считали эти работы воплощением дурного вкуса. Так, Владимир Набоков охарактеризовал мастерскую Фаберже как «разнузданную безвкусицу», которую в его семье открыто презирали.
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