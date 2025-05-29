Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многодетная мать из Пензы Дарья Беляева рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как ее семья вместе с другими семьями устраивает концерты в детских домах и домах-интернатах.
Глава государства в четверг по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня». Во встрече приняла участие семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, в которой воспитывается 11 детей.
«Наши дети играют на различных музыкальных инструментах, в нашем небольшом семейном ансамбле не только фортепиано, есть скрипка, виолончель, кларнет, баян, труба. Мы хотели бы выразить вам слова искренней благодарности за государственную социальную поддержку, за заботу о будущем наших детей, за заботу о всех семьях, имеющих детей, особенно много детей. В ответ мы приглашаем вас к себе, посетить наш Пензенский край, посетить нашу семью, наш дом», — сказала Беляева главе государства.
В свою очередь, президент задал ей вопрос.
«Дарья Михайловна, я смотрю (в справке, подготовленной властями региона — ред.) вы регулярно посещаете детские дома, дома-интернаты, концерты там устраиваете для воспитанников. Действительно это так?» — спросил Путин.
Многодетная мать ответила, что в концертах участвуют и другие многодетные семьи.
«Да. Мы еще берем несколько семей многодетных, собираемся вместе и стараемся показать наших детям, чтобы они умели дарить частичку таким семьям (детям — ред.), у которых нет родителей», — сказала она.
«Очень здорово. Очень душевно и красиво», — отреагировал президент.
По просьбе главы государства двое детей Беляевых исполнили музыкальную композицию на скрипке и фортепиано.
«Давайте, пожалуйста, доставьте удовольствие и мне, и всем, кто на связи с нами», — попросил Путин.
Глава семьи Вячеслав Беляев рассказал президенту, что они с женой уже при создании семьи понимали, что у них будет много детей, так как он вырос в семье, где было 12 детей, а его жена — в семье с шестью детьми.
«Мы оба из многодетных семей, и пример наших родителей был всегда перед нашими глазами, их любовь друг к другу, забота, взаимопонимание, поддержка, вера в Бога каждодневно были у нас, и мы в своей жизни также стремимся подражать им. Мама моего супруга, Беляева Зинаида Алексеевна, была награждена медалью “Мать-героиня”… Хочется мне сказать тем семьям, которые хотят иметь много детей. Не бойтесь, не смущайтесь, потому что дети — это наша награда», — добавила Дарья Беляева.