Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах

«Мы оба из многодетных семей, и пример наших родителей был всегда перед нашими глазами, их любовь друг к другу, забота, взаимопонимание, поддержка, вера в Бога каждодневно были у нас, и мы в своей жизни также стремимся подражать им. Мама моего супруга, Беляева Зинаида Алексеевна, была награждена медалью “Мать-героиня”… Хочется мне сказать тем семьям, которые хотят иметь много детей. Не бойтесь, не смущайтесь, потому что дети — это наша награда», — добавила Дарья Беляева.