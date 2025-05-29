На Комаровке белорусская клубника продается от 10,9 до 20 рублей за килограмм.

На Комаровском рынке в продаже есть и греческая клубника. Ее стоимость начинается от 12 рублей. Продавцы уверяют, что ягода сладка и сочная. Отличить ее от белорусской можно по характерным большим хвостикам. В целом, на рынке в продаже много клубники. И с каждыми выходными белорусской ягоды становится все больше.