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На Комаровке белорусская клубника продается от 10,9 до 20 рублей за килограмм

На Комаровке белорусскую клубнику можно найти от 10,9 рублей за кило, а греческую — от 12 рублей.

Источник: Комсомольская правда

На Комаровке белорусская клубника продается от 10,9 до 20 рублей за килограмм.

Как сообщают читатели «КП», в четверг, 29 мая, стоимость белорусской клубники начиналась от 10,9 рублей за килограмм. У некоторых из продавцов цена на отечественную ягоду варьируется от 16 до 20 рублей. Разница в размере клубники, но вся она выглядит красиво. Скажем, в продаже была ягода из Пинска. За килограмм просили 20 рублей.

На Комаровке белорусскую клубнику можно найти от 10,9 рублей за кило, а греческую — от 12 рублей. Фото: архив «КП» На Комаровке в продаже много клубники: и белорусской, и греческой. Фото: архив «КП».

На Комаровском рынке в продаже есть и греческая клубника. Ее стоимость начинается от 12 рублей. Продавцы уверяют, что ягода сладка и сочная. Отличить ее от белорусской можно по характерным большим хвостикам. В целом, на рынке в продаже много клубники. И с каждыми выходными белорусской ягоды становится все больше.

На Комаровке в продаже много клубники: и белорусской, и греческой. Фото: архив «КП».

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