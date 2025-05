Не пробуй радугу: сериал «Одни из нас» провалился из-за ЛГБТ-контента*

Третий сезон сериала по игре The Last of Us (в РФ — «Одни из нас») могут отправить на доработку или вообще отменить. Дело в том, что второй сезон, судя по цифрам, катастрофически не понравился зрителям, его рейтинг на Rotten Tomatoes — 38%, на Metacritic — 40/100. Финал второго сезона шоу посмотрело на 55% меньше людей, чем финал первого. Если в цифрах — 3,7 млн зрителей против 8,2 млн. Это еще и на 30% меньше, чем зрителей у первого эпизода второго сезона, который изучили 5,3 млн человек. Иными словами, на пути к финалу сезона экранизация популярной видеоигры растеряла треть поклонников, которые просто не захотели смотреть, что будет дальше и чем все закончится.