Не пробуй радугу: сериал «Одни из нас» провалился из-за ЛГБТ-контента*

Несмотря на то что третий и четвертый сезоны сериала по видеоигре «Одни из нас» уже анонсированы, будущее проекта теперь вызывает вопросы. Просмотры финала второго сезона упали на 55% по сравнению с завершением первого, и на 30% по сравнению с открытием второго сезона. За несколько дней после 26 мая, когда эта история оборвалась на полуслове, недовольство в интернете только выросло: глобальная аудитория отказалась принимать сделанный авторами акцент на ЛГБТ*-тематике (движение признано экстремистским и запрещено в России). Критики видят в этом яркий пример того, как заигрывания с «повесткой» способны похоронить любое начинание. О том, почему сериал кончился, а скандал только начался, рассказывают «Известия».
Что произошло с культовой адаптацией.
Третий сезон сериала по игре The Last of Us (в РФ — «Одни из нас») могут отправить на доработку или вообще отменить. Дело в том, что второй сезон, судя по цифрам, катастрофически не понравился зрителям, его рейтинг на Rotten Tomatoes — 38%, на Metacritic — 40/100. Финал второго сезона шоу посмотрело на 55% меньше людей, чем финал первого. Если в цифрах — 3,7 млн зрителей против 8,2 млн. Это еще и на 30% меньше, чем зрителей у первого эпизода второго сезона, который изучили 5,3 млн человек. Иными словами, на пути к финалу сезона экранизация популярной видеоигры растеряла треть поклонников, которые просто не захотели смотреть, что будет дальше и чем все закончится.
Рейтинги большинства серий также оказались в зоне «прохладного приема». Худший за два сезона — 6,2 из 10 — у эпизода «День первый», который под завязку наполнен ЛГБТ-пропагандой. Зрительская реакция оказалась предсказуемой — сцену подняли на смех в ряде крупных западных СМИ, а многие пользователи отказались продолжать просмотр и даже предложили провести рекаст актрисы Беллы Рэмзи, которая с 2024 года причисляет себя к «небинарным персонам» и активно поддерживает запрещенное сообщество как на большом экране, так и на публике. Помимо ее актерской игры, снискавшей поистине массовую критику, зрителям не понравилось и то, какие изменения претерпела история из игры при адаптации, а также переписанный характер Элли и дефицит экшен-сцен во втором сезоне.
Три из семи серий получили рейтинг ниже 7 баллов — 6,9, 6,2 и 6,6 по версии крупнейшего в мире кинопортала IMDb. Для сравнения: в первом сезоне их было девять, но ни одна не получила оценку ниже 7,3. Интересно, что там также имелись две девиантные сцены, и эти эпизоды стали самыми низкооцененными.
Теперь судьба третьего и четвертого сезонов под вопросом, ведь реакция аудитории зафиксирована и должна быть учтена. HBO поспешила заявить о продлении истории на два сезона вперед, но, как оказалось, без участия актера Педро Паскаля. Многочисленные элементы сюжета разозлили аудиторию, и на сайтах типа Reddit запустились кампании с критикой нетрадиционной тональности сезона.
— Инклюзивность, репрезентация, политические параллели и преобладание драмы над экшеном встречают обычно теплый прием у критиков, особенно если это сделано без гиперболизации. Но высокобюджетные проекты делаются не для критиков, а широкая аудитория достаточно консервативна. Она хочет развлекаться, а не получать публицистику с доставкой на дом. Авторы сериала решили рискнуть и усилили определенную линию, — говорит кинокритик Сергей Сычев. — Но ясно, что зрители уже устали от навязывания такой повестки и вряд ли обрадовались такому контенту.
Дальнейшее развитие событий.
В английском языке есть поговорка: money talks, bullshit walks, то есть, пока сериал зарабатывает деньги, его не будут закрывать. Как уточнил индустриальный аналитик Крис Коломбо, за время трансляции второго сезона вырос спрос на игру The Last of Us Part 2 Remastered: продано свыше 2 млн экземпляров. При этом произошел и рост поисковых запросов «гитара Элли», «куртка Эбби», «подвеска Цикад», «маска Щелкуна».
Крис Коломбо даже смоделировал цифры охвата за второй сезон: примерно $72 млн в стоимости подписчиков и $17,5 млн в доходе от рекламы. Иными словами, HBO смогла-таки заработать на сериале, несмотря на очевидное падение рейтингов и числа зрителей.
Третий сезон сосредоточится на героине Эбби Андерсон, которую сыграла Кейтлин Дивер. Она проходила кастинг на роль Элли для полноценной киноадаптации игры, но фильм превратили в сериал, и для Дивер нашли другую роль. Хотя портретно на Элли она похожа куда больше. Фанаты до сих пор не могут простить кастинг-директору это решение. Индустриальные специалисты ожидают, что уход скандальной Беллы Рэмзи на второй план поможет сериалу вернуть частичное доверие аудитории, но — только при условии того, что шоу откажется от навязывания принципов «разнообразия, равенства и инклюзивности», от которых в США стали массово отказываться после прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет.
Как отмечает кинокритик Андрей Бочкин, создатель видеоигры The Last of Us Part 2 Нил Дракманн намеренно внедряет «повесточные» нарративы, которые не по душе республиканцам. А вместе с ними и другим приверженцам консервативных ценностей.
Если HBO перепишет сценарий, смягчив спорные моменты (например, сократив экранное время Дины или изменив сюжет с Эбби), шансы на успех третьего и даже четвертого сезонов есть. Но если они пойдут по пути игры, игнорируя критику, проект может потерять основную аудиторию и закрыться, считает преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Вадим Коваленко.
— Вторая игра и, соответственно, второй сезон сериала сделали центральными персонажами Элли и Дину. Вследствие того, что ЛГБТ-пропаганда большей части аудитории зрителей не симпатизирует и вызывает гнев, нетрудно расценить ее как один из важнейших факторов провала, — резюмировал Вадим Коваленко.
Тем временем в сервисе MAX, принадлежащем HBO, у сериала сменилась обложка — на первый план поставили актрису Изабеллу Мерсед, которая по зрительским симпатиям значительно опережает Беллу Рэмзи. Популярный блогер Asmongold увидел в этом желание снизить концентрацию Элли в сериале и хоть как-то угодить аудитории, которая занималась ревью-бомбингом и обсуждением главной актрисы сериала в Сети.
* ЛГБТ — Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией.