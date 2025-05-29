Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф

Посетительница концерта Киркорова, проходившего в апреле в петербургском БКЗ «Октябрьский», рассказывала РИА Новости, что во время выступления артиста вспыхнула пиротехника. Представитель артиста Екатерина Успенская заявляла агентству, что концерт после инцидента не останавливали, но потребовалась смена костюма. Успенская 23 мая сообщила РИА Новости, что Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на том концерте.