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Материальная помощь участникам СВО и их семьям в 2025 году

В ряде регионов РФ близкие военнослужащих, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о материальной помощи участникам СВО и их семьям в 2025 году.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО.
Источник: РИА "Новости"

Объясняем, что собой представляет материальная помощь участникам СВО и их семьям в 2025 году, как ее получить и какие категории граждан могут на нее рассчитывать.

Какую материальную помощь может оказать государство

В некоторых субъектах РФ семьям военнослужащих из зоны СВО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, положена единовременная материальная помощь.

В Томской области единовременная материальная помощь предоставляется семьям участникам СВО. Размер выплаты по данному направлению составляет 42 тысячи рублей. Срок оказания услуги занимает 25 дней, а направить документы (паспорт, заявление, удостоверение об участии в боевых действиях) можно через специальный раздел на Госуслугах.

Подобная мера поддержки действует и в Ивановской области. Важно отметить, что не все регионы РФ готовы оказывать единую материальную помощь по запросу, и информацию лучше уточнять на местном уровне — через администрацию.

Стоит упомянуть и иные виды материальной помощи семьям участников СВО. Например:

Подробнее с мерами поддержки участников СВО можно ознакомиться здесь.

Кому положена единовременная материальная помощь

Единовременная материальна помощь распространяется в ряде регионов РФ на попавших в трудную жизненную ситуацию участников СВО и членов их семей.

Под «трудной ситуацией» подразумеваются обстоятельства, нарушающие привычную жизнедеятельность человека и последствия которых преодолеть самостоятельно он не может. Это, например, потеря имущества в результате грабежа или пожара, а также смерть кормильца и увольнение с работы. Полный перечень подобных ситуаций отражен в 15-й статье 442-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Как оформить материальную помощь участникам СВО и их семьям

Для оформления единовременной материальной помощи потребуется собрать пакет документов:

  • заявление по установленной форме;
  • копия паспорта РФ;
  • копии документов, подтверждающих родство заявителя и членов его семьи;
  • документы, подтверждающие участие в СВО. Это может быть, например, удостоверение ветерана.

Дальнейший алгоритм действий зависит от региона, в котором проживают боец и его близкие. Где-то есть возможность подать набор бумаг через Госуслуги, а где-то придется обращаться в администрацию лично. Подробности и доступность услуги лучше уточнить заранее.