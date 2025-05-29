Материальная помощь участникам СВО и их семьям в 2025 году

Под «трудной ситуацией» подразумеваются обстоятельства, нарушающие привычную жизнедеятельность человека и последствия которых преодолеть самостоятельно он не может. Это, например, потеря имущества в результате грабежа или пожара, а также смерть кормильца и увольнение с работы. Полный перечень подобных ситуаций отражен в 15-й статье 442-ФЗ «О государственной социальной помощи».