Объясняем, что собой представляет материальная помощь участникам СВО и их семьям в 2025 году, как ее получить и какие категории граждан могут на нее рассчитывать.
Какую материальную помощь может оказать государство
В некоторых субъектах РФ семьям военнослужащих из зоны СВО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, положена единовременная материальная помощь.
В Томской области единовременная материальная помощь предоставляется семьям участникам СВО. Размер выплаты по данному направлению составляет 42 тысячи рублей. Срок оказания услуги занимает 25 дней, а направить документы (паспорт, заявление, удостоверение об участии в боевых действиях) можно через специальный раздел на Госуслугах.
Подобная мера поддержки действует и в Ивановской области. Важно отметить, что не все регионы РФ готовы оказывать единую материальную помощь по запросу, и информацию лучше уточнять на местном уровне — через администрацию.
Стоит упомянуть и иные виды материальной помощи семьям участников СВО. Например:
- единовременные выплаты участникам боевых действий и их семьям;
- выплаты женам военных;
- региональные выплаты;
- ежемесячные выплаты бойцам и их близким.
Подробнее с мерами поддержки участников СВО можно ознакомиться здесь.
Кому положена единовременная материальная помощь
Единовременная материальна помощь распространяется в ряде регионов РФ на попавших в трудную жизненную ситуацию участников СВО и членов их семей.
Под «трудной ситуацией» подразумеваются обстоятельства, нарушающие привычную жизнедеятельность человека и последствия которых преодолеть самостоятельно он не может. Это, например, потеря имущества в результате грабежа или пожара, а также смерть кормильца и увольнение с работы. Полный перечень подобных ситуаций отражен в 15-й статье 442-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Как оформить материальную помощь участникам СВО и их семьям
Для оформления единовременной материальной помощи потребуется собрать пакет документов:
- заявление по установленной форме;
- копия паспорта РФ;
- копии документов, подтверждающих родство заявителя и членов его семьи;
- документы, подтверждающие участие в СВО. Это может быть, например, удостоверение ветерана.
Дальнейший алгоритм действий зависит от региона, в котором проживают боец и его близкие. Где-то есть возможность подать набор бумаг через Госуслуги, а где-то придется обращаться в администрацию лично. Подробности и доступность услуги лучше уточнить заранее.