Интернет и танцы мужа вылечили китаянку от рака

В год пополнения семьи девушка впала в кому из-за прогресса в заболевании. Две операции оказались безуспешными, сбережения на лечение закончились, врачи настаивали на прекращении борьбы с недугом. Дэну ничего не оставалось, как принять неутешительные факты, устроить прощальный вечер в кругу семьи, на память заснять на видео трогательный момент, когда дочка Ханхань целует щеку больной мамы, а после поделиться своей болью в Сети.