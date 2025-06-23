Интернет и танцы мужа вылечили китаянку от рака

Дэн Юйцай из провинции Гуанси влюбился в Йе Мэйди на свадьбе друга в 2016 году. В тот период жизни девушки только диагностировали глиому — разновидность опухоли мозга, но молодого человека такой расклад событий не напугал. Через три года пара поженилась, а в 2021-м стала родителями. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post.
В год пополнения семьи девушка впала в кому из-за прогресса в заболевании. Две операции оказались безуспешными, сбережения на лечение закончились, врачи настаивали на прекращении борьбы с недугом. Дэну ничего не оставалось, как принять неутешительные факты, устроить прощальный вечер в кругу семьи, на память заснять на видео трогательный момент, когда дочка Ханхань целует щеку больной мамы, а после поделиться своей болью в Сети.
Но ролик быстро завирусился и тронул сердца людей. Неравнодушные собрали два миллиона юаней — примерно 22,1 миллиона рублей — на дальнейшее лечение, которое через три месяца снова подарило Йе способность говорить и возможность выйти из больничных стен и вернуться домой.
Тогда Дэн уволился с работы, чтобы ухаживать за женой. Мужчина каждый день танцевал и пел для любимой, чтобы поднять настроение женщине. Такая забота быстро восстановила Йе. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и даже ходит на работу.
Ранее китаец выплатил многомиллионный долг родителей благодаря любви к каллиграфии.