Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 29 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 29 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 29 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 мая 2025 года.

В Кремле ответили на требование Киева немедленно передать меморандум

Источник: РИА "Новости"

Кремль назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать проект меморандума по урегулированию конфликта. По словам Пескова, Москва предложила провести переговоры 2 июня в Стамбуле, но ответа от Киева пока не поступило.

Российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Строевка в Харьковской области, Гнатовка и Шевченко Первое в ДНР. Операции провели подразделения группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр».

СВР заявила о поставках боеприпасов Украине сербскими компаниями

Источник: РИА "Новости"

Служба внешней разведки РФ заявила, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет. По данным ведомства, для прикрытия поставок используются фальшивые сертификаты и страны-посредники, включая членов НАТО.

Лавров: Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику

Источник: Alessio Soggetti/CC0

Россия фиксирует попытки НАТО милитаризировать Арктику и готовит ответ как на концептуальном, так и на практическом уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва считает ситуацию неприемлемой и для других стран Евразии.

При взрыве в Ставрополе погиб замглавы города и ветеран СВО Гурциев

Источник: Ирина Амбарцумян/ТАСС

В Ставрополе в результате ночного взрыва погиб замглавы города Заур Гурциев, ветеран СВО и участник проекта «Время героев». Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.