Последние новости к вечеру 29 мая 2025 года

Россия фиксирует попытки НАТО милитаризировать Арктику и готовит ответ как на концептуальном, так и на практическом уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва считает ситуацию неприемлемой и для других стран Евразии.