Последние новости к вечеру 29 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 мая 2025 года.
В Кремле ответили на требование Киева немедленно передать меморандум
Кремль назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать проект меморандума по урегулированию конфликта. По словам Пескова, Москва предложила провести переговоры 2 июня в Стамбуле, но ответа от Киева пока не поступило.
Российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Строевка в Харьковской области, Гнатовка и Шевченко Первое в ДНР. Операции провели подразделения группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр».
СВР заявила о поставках боеприпасов Украине сербскими компаниями
Лавров: Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику
Россия фиксирует попытки НАТО милитаризировать Арктику и готовит ответ как на концептуальном, так и на практическом уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва считает ситуацию неприемлемой и для других стран Евразии.
При взрыве в Ставрополе погиб замглавы города и ветеран СВО Гурциев
В Ставрополе в результате ночного взрыва погиб замглавы города Заур Гурциев, ветеран СВО и участник проекта «Время героев». Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.