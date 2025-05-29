Предприятия Ростовской области пригласили на международный форум-выставку

Предприятия Ростовской области пригласили к участию в международном форуме-выставке «Российский промышленник-2025» в Санкт-Петербурге. Это мероприятие, приуроченное к 120-летию Минпромторга России, проведут с 29 по 31 октября 2025 года, сообщили донские власти.