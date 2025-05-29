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Предприятия Ростовской области пригласили на международный форум-выставку

Предприятия из Ростовской области смогут поучаствовать в форуме «Российский промышленник».

Источник: Комсомольская правда

Предприятия Ростовской области пригласили к участию в международном форуме-выставке «Российский промышленник-2025» в Санкт-Петербурге. Это мероприятие, приуроченное к 120-летию Минпромторга России, проведут с 29 по 31 октября 2025 года, сообщили донские власти.

— Форум станет отличной возможностью для предприятий, желающих продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом и наладить новые деловые связи, — подчеркнули в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Запланирована насыщенная программа. В частности, на площадке обсудят национальные проекты в сфере технологического лидерства, роботизации и автоматизации, а также создание производственных цепочек.

Будет работать отдельная объединенная зона «Промышленная карта России и мира», в рамках которой российские регионы и дружественные страны смогут продемонстрировать свой промышленный потенциал.

Также планируется международный муниципальный форум БРИКС, на котором уделят внимание энергетическим проектам, вопросам развития территорий и промышленных кластеров.

Добавим, форум посетят представители правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы, руководители регионов, крупных промышленных предприятий, бизнес-объединений и международных делегаций.

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