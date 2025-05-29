На площадках КИФ-2025 десять ключевых соглашений подписал Сбер

В Минеральных Водах с 25 по 27 мая прошел Кавказский инвестиционный форум. Стратегическим партнером мероприятия выступил Сбер, который представил участникам передовые сервисы и решения банка. Также в рамках делового события был заключен целый ряд важных для развития экономики и социальной сферы СКФО соглашений.
Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, в этом году на форуме банка представил свои разработки и решения компаний-партнеров, которые уже пилотируются и внедряются в регионах Северо-Кавказского федерального округа, включая медицинского ИИ-ассистента, генератора AI-портретов и т.п.
Фото: Антон Курашенко.
— Мы уделяем большое внимание комплексному развитию экономики и социальной сферы СКФО. И поддерживаем розничных клиентов, бизнес разного масштаба и вида деятельности, партнеров госсектора не только в финансировании, но и в росте цифровой и финансовой грамотности, внедрении и более активном использовании самых передовых отечественных сервисов и решений, — отметил Анатолий Песенников.
Также сообщается, что в рамках форума банк заключил соглашения с первыми лицами Кавказ.РФ, Республики Северная Осетия-Алания, столицы Кабардино-Балкарии Нальчика, Северо-Кавказского федерального университета, Торгово-промышленной палаты Ставрополья, а также пятью компаниями, занятыми в различных отраслях экономики Северного Кавказа, юга России и всей страны.