На площадках КИФ-2025 десять ключевых соглашений подписал Сбер

— Мы уделяем большое внимание комплексному развитию экономики и социальной сферы СКФО. И поддерживаем розничных клиентов, бизнес разного масштаба и вида деятельности, партнеров госсектора не только в финансировании, но и в росте цифровой и финансовой грамотности, внедрении и более активном использовании самых передовых отечественных сервисов и решений, — отметил Анатолий Песенников.