Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством

КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Адвокат в Калининграде обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в 2024 году адвокат передавала спецслужбам недружественного государства сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности.
«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 64-летней адвоката Калининградской областной коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.
В настоящее время адвокат задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. В жилище обвиняемой и еще ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски, добавляет СУСК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.