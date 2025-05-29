Адвоката в Калининграде обвинили в сотрудничестве с другим государством

В настоящее время адвокат задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. В жилище обвиняемой и еще ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски, добавляет СУСК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.