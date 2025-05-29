Поднялась на пельменях: жительница США зарабатывает $10 тыс. в час за кулинарные мастер-классы

Саманта Муи создала бизнес по продаже пельменей, который приносит ей 10 000 долларов в час. 34-летняя жительница США несколько лет трудилась в крупных корпорациях и сфере обслуживания, пока не решилась бросить все ради хобби.
На офисной работе Саманте постоянно не хватало денег. Ей приходилось жить с родителями и брать студенческие кредиты. В 2022 году девушка внезапно потеряла бабушку и отца. Тогда она поняла, что жизнь коротка, а тратить ее на нелюбимое дело неправильно. Она оставила должность и дала себе отдохнуть.
Идея создания Thirsty Dumpling родилась спустя три недели из телефонного разговора с мамой. Через семь месяцев бизнес уже был запущен. Компания предлагает наборы для приготовления пельменей своими руками. А также мастер-классы и онлайн-курсы по лепке угощения. Такое развлечение часто заказывают на корпоративы и семейные праздники. Спустя время Муи выпустила кулинарную книгу.
Саманту радует, что она может прийти в офис в коротком топе и рваных джинсах, провести урок и заработать за час столько, сколько стоил месяц офисного труда. Для успеха она советует следовать интуиции, беречь время и силы и прислушиваться к своему внутреннему ребенку.