Поднялась на пельменях: жительница США зарабатывает $10 тыс. в час за кулинарные мастер-классы

На офисной работе Саманте постоянно не хватало денег. Ей приходилось жить с родителями и брать студенческие кредиты. В 2022 году девушка внезапно потеряла бабушку и отца. Тогда она поняла, что жизнь коротка, а тратить ее на нелюбимое дело неправильно. Она оставила должность и дала себе отдохнуть.