Копейское шоссе в Челябинске обновят за 812 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на капитальный ремонт участка Копейского шоссе с местной компанией «Стройконтинент» за 812 миллионов рублей. Подрядчик выиграл аукцион, предложив цену на 43,6 млн рублей ниже начальной (855,6 млн руб). Информация опубликована на сайте госзакупок.