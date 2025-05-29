Копейское шоссе в Челябинске обновят за 812 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на капитальный ремонт участка Копейского шоссе с местной компанией «Стройконтинент» за 812 миллионов рублей. Подрядчик выиграл аукцион, предложив цену на 43,6 млн рублей ниже начальной (855,6 млн руб). Информация опубликована на сайте госзакупок.
Победитель определился среди четырех участников. Два из них предложили минимальную цену, но контракт по итогу заключен с «Стройконтинентом».
Работы пройдут на участке от улицы Рождественского до границы города. До 15 июля 2027 года подрядчик обновит асфальтовое покрытие, тротуары, бортовые камни, установит тактильную плитку и отремонтирует ограждения.
Компания «Стройконтинент» (основана в 2007 году) специализируется на дорожном строительстве. По данным СПАРК, ее выручка в 2024 году превысила 1,5 млрд рублей.