Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой к Путину

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многодетный отец из Рязанской области, настоятель Никольского храма села Студенки Николай Майсуров попросил президента РФ Владимира Путина беречь себя.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня». В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей.
«У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам», — отметил отец Николай.
Он рассказал, что семья строит «большой, двухэтажный, вместительный» дом по программе развития сельских территорий, и пригласил Путина на новоселье «разделить нашу общую трапезу».