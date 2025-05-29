РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года удалено 828 материалов по этой тематике, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН.
«Всего по этой тематике (продажа ответов на ЕГЭ — ред.) с сентября 2016 года заблокировано или удалено 828 материалов. Из них в 2024 году — 64 материала, с начала 2025 года — 60 материалов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно статье 15.1 закона от № 149-ФЗ, Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ответов на вопросы основного государственного экзамена (ОГЭ) на основании судебных решений.