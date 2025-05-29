Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси

Швед сообщил, что в 2022-м было возбуждено примерно 400 уголовных дел из-за фальсификации в АПК. В 2023 и 2024 годах эти цифры стали меньше в несколько раз, то есть в части статданных в сельском хозяйстве стали меньше фальсифицировать. А вот в плане выращивания, содержания и реализацией крупного рогатого скота ситуация лучше не становится.