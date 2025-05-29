Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 29 мая потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Прежде всего, президент возмутился, что падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума.
Лукашенко подчеркнул, что тему падежа скота на совещания поднимали уже не раз. И попросил доложить ему о том, кто за это ответил.
— Хочу, чтобы присутствующие здесь, председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор, которые контролируют эти вопросы, доложили, сколько посадили за это, — потребовал он.
Также возмутительным фактом Александр Лукашенко указал причастность ветеринарных врачей к сокрытию падежа скота. Такие факты были вскрыты во время оперативной подготовки совещания.
— Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса, — констатировал белорусский лидер, заявив, что за это необходимо нести уголовную ответственность.
После совещания генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что Александр Лукашенко решил, что по итогам полугодия по этой теме «будет очень жесткий и принципиальный разговор», сообщила БелТА. И объяснил, что в падеже скота проблему можно определить несколькими блоками вопросов: от фальсификаций со статистикой, отчетностью до правонарушения в части содержания и реализации КРС.
Швед сообщил, что в 2022-м было возбуждено примерно 400 уголовных дел из-за фальсификации в АПК. В 2023 и 2024 годах эти цифры стали меньше в несколько раз, то есть в части статданных в сельском хозяйстве стали меньше фальсифицировать. А вот в плане выращивания, содержания и реализацией крупного рогатого скота ситуация лучше не становится.
Ранее Александр Лукашенко возмутился, что падеж скота достиг исторического максимума в Беларуси.
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