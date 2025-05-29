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Как сложилась судьба главных звезд сериала «Моя прекрасная няня»

Музыкальную заставку: «Она работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы…», пожалуй, припомнит без труда любой, кто был очарован первым российским ситкомом «Моя прекрасная няня». 29 мая 2025-го исполнился год, как ушла из жизни его главная звезда — Анастасия Заворотнюк. Как сложилась судьба остальных актеров сериала — выясняла «Вечерняя Москва».

Музыкальную заставку: «Она работала в бутике в Бирюлево, пока ее парень не выкинул с работы…», пожалуй, припомнит без труда любой, кто был очарован первым российским ситкомом «Моя прекрасная няня». 29 мая 2025-го исполнился год, как ушла из жизни его главная звезда — Анастасия Заворотнюк. Как сложилась судьба остальных актеров сериала — выясняла «Вечерняя Москва».

«Очуметь, гламурненько!».

Роль шебутной и вечно растерянной, а местами и недалекой подруги Вики — Галины — сыграла российская актриса Олеся Железняк. Она уже была довольно известна публике, но роль Галки еще больше повысила ее популярность. После сериала она только и делала, что с одного проекта переходила в другой.

Актриса снялась во множестве фильмах, участвовала в шоу «Ледниковый период-2» в паре с Максимом Марининым, была ведущей проекта телеканала НТВ «Ты суперстар!». Также она является и актрисой дубляжа. Например, Железняк озвучила Печаль в известном мультфильме «Головоломка».

Известно, что у Олеси Железняк большая семья: супруг и четверо детей.

В годовщину смерти Анастасии Заворотнюк «ВМ» также вспомнила прекрасную историю любви актрисы с ее супругом Петром Чернышевым.