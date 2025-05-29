Как сложилась судьба главных звезд сериала «Моя прекрасная няня»

Роль шебутной и вечно растерянной, а местами и недалекой подруги Вики — Галины — сыграла российская актриса Олеся Железняк. Она уже была довольно известна публике, но роль Галки еще больше повысила ее популярность. После сериала она только и делала, что с одного проекта переходила в другой.