Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Жара и сушь увеличивают в столичном регионе пожарную опасность. На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев, тогда как в прошлом году их было 790. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз — до 393 тысяч квадратных метров.