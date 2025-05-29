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Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе

Синоптик Леус: в столичном регионе из-за жары наметился рост пожарной опасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Жара и сушь увеличивают в столичном регионе пожарную опасность. На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев, тогда как в прошлом году их было 790. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз — до 393 тысяч квадратных метров.