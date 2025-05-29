Лукашенко сказал Эйсмонт, какие его слова надо довести до каждого белоруса

Александр Лукашенко подчеркнул серьезность вопроса тем, что не желает, чтобы этот важнейший вопрос проблематики сельского хозяйства был спрятан за перечнем вопросов, обозначенных на совещании с Кабмином. При этом он сказал, какие его слова Эйсмонт следует довести до всех белорусов.