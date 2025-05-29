Лукашенко сказал Эйсмонт, какие его слова надо довести до каждого белоруса

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт довести его слова с совещания до каждого в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее мы писали, что на совещании 29 мая президент возмутился, что падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума. В связи с этим Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси.
Но так как на данном совещании тема падежа скота в хозяйствах не была ключевой, президент решил не углубляться в вопрос, но провести позднее отдельный предметный разговор об этом.
— Об этом мы отдельно поговорим, — пообещал он.
Александр Лукашенко подчеркнул серьезность вопроса тем, что не желает, чтобы этот важнейший вопрос проблематики сельского хозяйства был спрятан за перечнем вопросов, обозначенных на совещании с Кабмином. При этом он сказал, какие его слова Эйсмонт следует довести до всех белорусов.
— Я не хочу, чтобы этот важнейший вопрос — сельского хозяйства — был спрятан вот за перечнем тех вопросов, который мной был обозначен. Прошу эти слова пресс-секретаря довести до каждого в нашем обществе, — заключил он.
Ранее Александр Лукашенко возмутился, что падеж скота достиг исторического максимума в Беларуси.
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