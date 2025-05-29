Создана «татуировка» для лица, отслеживающая уровень ментальной нагрузки

Американские нейрофизиологи и инженеры разработали дешевую и при этом портативную альтернативу этих устройств, чья стоимость вместе с электронными компонентами и расходными материалами составляет порядка 200 долларов. Она состоит из набора гибких полимерных электродов, которые крепятся к разным участкам кожи головы, и гибкой печатной платы с набором чипов, считывающих сигналы с электродов и передающих их по беспроводному каналу связи на компьютер.