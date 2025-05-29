В небе над Башкирией засияет Венера

С приходом лета Венера достигнет точки наибольшего удаления от Солнца. Об этом рассказали в уфимском планетарии. Это астрономическое явление, известное как «максимальная элонгация», создаст оптимальные условия для наблюдения за планетой.
С 1 июня Венера будет доступна для наблюдения исключительно в утренние часы. Ее восход над восточным горизонтом ожидается в 3:27 по местному времени, однако видимость сохранится недолго, лишь до наступления рассвета, причем планета будет находиться низко над горизонтом.
После 1 июня начнется процесс постепенного сближения Венеры с Солнцем. Как отмечают астрономы, 6 января 2026 года произойдет верхнее соединение Венеры с Солнцем, после чего планета перейдет в статус «вечерней звезды» и станет доступна для наблюдения после захода Солнца.