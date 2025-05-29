В небе над Башкирией засияет Венера

С 1 июня Венера будет доступна для наблюдения исключительно в утренние часы. Ее восход над восточным горизонтом ожидается в 3:27 по местному времени, однако видимость сохранится недолго, лишь до наступления рассвета, причем планета будет находиться низко над горизонтом.