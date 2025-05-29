Одна из семей, участвовавших во встрече с Путиным, занимается пчеловодством

САРАТОВ, 29 мая — РИА Новости. Многодетная семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые участвовали во встрече с президентом России, четыре года занимается пчеловодством, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Глава государства в четверг по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня». Во встрече приняла участие семья Беляевых из Пензы, в которой воспитываются 11 детей.
«Мы давно знакомы с Вячеславом Алексеевичем и Дарьей Михайловной, всегда стараемся поддержать эту замечательную семью. Познакомились в 2021 году, когда вместе с первым заместителем министра труда и соцзащиты РФ Ольгой Юрьевной Баталиной осматривали только что начатое тогда отцом семейства производство ульев. Вячеслав Алексеевич организовал его в рамках заключенного социального контракта. Глава семьи приобщает к труду детей. Старшие ребята уже студенты, они стали настоящими помощниками родителям», — написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что супругам Беляевым, которые воспитывают шестерых дочерей и пятерых сыновей, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне вручил орден «Родительская слава».
«Поздравляю Вячеслава Алексеевича и Дарью Михайловну с признанием их заслуг в деле укрепления семейных ценностей», — добавил губернатор.