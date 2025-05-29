Пермский фестиваль «Выходные на набережной» распространится на Кировский район

События фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+), который продлится с 1 июня по 14 сентября, пройдут на набережной Закамска и в локациях неподалеку от реки: ДК им. С. М. Кирова, сквер и скейт-парк у ДК им. С. М. Кирова, Центр детского творчества «Исток», народный музей Закамска.