Пермский фестиваль «Выходные на набережной» распространится на Кировский район

Впервые традиционный летний фестиваль будет проводиться не только на центральной городской набережной, но и на набережной Кировского района.
События фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+), который продлится с 1 июня по 14 сентября, пройдут на набережной Закамска и в локациях неподалеку от реки: ДК им. С. М. Кирова, сквер и скейт-парк у ДК им. С. М. Кирова, Центр детского творчества «Исток», народный музей Закамска.
1 июня в 16:00 состоится открытие фестиваля Большим хоровым собором. 12 июня здесь отметят День города Перми и День России. Флагманским событием на набережной Закамска станет фестиваль «Причал». Он пройдет 26 и 27 июля на территории всего Кировского района и судостроительного завода ООО «Пермская судоверфь».
Анонсы всех событий фестиваля можно будет увидеть в группе «Выходные на набережной. Закамск — место силы» и на сайте организатора.