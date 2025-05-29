Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдет в Самарской облатси с нововведениями

Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдёт в Самарской области с 24 по 29 июля. Мероприятие примет 1400 участников из России и зарубежья. Организует форум Росмолодёжь, при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Впервые форум пройдёт в формате сюжетной игры, направленной на изучение биографии известных россиян и формирование патриотизма у молодёжи. Основная идея «Мир меняют мечтатели вместе с иВолгой».
Образовательная программа охватит темы науки, IT-технологий, патриотизма, культуры, спасательных служб, промышленности и менеджмента. Будут проводиться игровые занятия, мастер-классы и консультации экспертов. Доступны гранты до 1 млн рублей.
Специальная программа предусмотрена для подростков, желающих попробовать себя в роли организаторов массовых мероприятий. Форум привлекает будущих лидеров и активистов, стимулируя их карьерный рост и творческий потенциал.
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