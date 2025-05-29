Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдет в Самарской облатси с нововведениями

Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдёт в Самарской области с 24 по 29 июля. Мероприятие примет 1400 участников из России и зарубежья. Организует форум Росмолодёжь, при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.