Комбо из рапамицина и траметиниба продлило жизнь мышей на 30%

В дальнейшем исследователи планируют провести клинические испытания, то есть испытания на людях, комбинации траметиниба и рапамицина в качестве геропротекторного средства, тем более что оба лекарства одобрены для применения у людей. Необходимо только определить оптимальную дозу и способ введения препаратов, чтобы, с одной стороны, максимально увеличить их положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни, и в то же время минимизировать нежелательные побочные эффекты.