Комбо из рапамицина и траметиниба продлило жизнь мышей на 30%

Исследователи из Института по изучению биологии старения Общества Макса Планка из Германии, статья которых опубликована в журнале Nature Aging, провели серию экспериментов на мышах и обнаружили, что комбинация препаратов рапамицина и траметиниба продлевает жизнь мышей примерно на 30% и работает лучше, чем любой из этих препаратов по отдельности.
Какими препаратами можно увеличить продолжительность жизни
Так, траметиниб сам по себе увеличивает продолжительность жизни животных лишь на 5−10%, тогда как рапамицин — на 15−20%. В то же время совокупный эффект препаратов оказался заметно выше.
Комбинированная терапия также оказала положительное влияние на здоровье мышей в старости. В тканях и мозге животных, получавших лекарства, наблюдалось меньше признаков хронического воспаления по сравнению с их сородичами, не получавшими препараты. Кроме того, прием рапамицина и траметиниба отсрочил и затормозил развитие у мышей рака.
Рапамицин и траметиниб — препараты, используемые в лечении онкологических заболеваний, при этом механизм действия этих лекарств различается. Что касается рапамицина, то о нем и прежде было известно, что он является мощным геропротектором, продлевающим жизнь у животных. Геропротекторы — это препараты, которые замедляют процесс старения и увеличивают продолжительность жизни. О геропротекторных свойствах траметиниба до сих пор известно не было.
Как установили исследователи, комбинация препаратов влияет на активность генов иначе, чем каждый из них по отдельности, при этом дополнительных побочных эффектов не возникает.
Дальнейшие планы ученых
В дальнейшем исследователи планируют провести клинические испытания, то есть испытания на людях, комбинации траметиниба и рапамицина в качестве геропротекторного средства, тем более что оба лекарства одобрены для применения у людей. Необходимо только определить оптимальную дозу и способ введения препаратов, чтобы, с одной стороны, максимально увеличить их положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни, и в то же время минимизировать нежелательные побочные эффекты.
«Хотя мы не ожидаем такого же увеличения продолжительности жизни человека, как мы обнаружили у мышей, мы надеемся, что исследуемые нами препараты могут помочь людям оставаться здоровыми и дольше не болеть в пожилом возрасте», — объяснила один из авторов исследования профессор Линда Партридж.
Дальнейшие исследования на людях в ближайшие годы помогут нам выяснить, как эти препараты могут быть полезны для людей и кому именно они могут принести пользу.