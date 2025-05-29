От забывчивости до перфекционизма: скрытые признаки СДВГ у женщин

У взрослых женщин синдром дефицита внимания (СДВГ) проявляется иначе, чем у детей, — тоньше, тише, и потому часто остается незамеченным. Многие узнают о диагнозе только во взрослом возрасте, когда что-то в жизни начинает давать серьезный сбой. При этом классические симптомы, такие как гиперактивность, могут быть невыраженными или вовсе отсутствовать. По каким скрытым признакам можно распознать у женщины дефицит внимания, «ВМ» узнала у психолога Ольги Романив.
Как СДВГ проявляется у женщин.
Исследователи все чаще говорят, что женщин с СДВГ гораздо больше, чем принято считать, просто у них все выглядит иначе. По словам эксперта, на первый план у женщин вместо гиперактивности чаще всего выходят:
рассеянность;забывчивость;откладывание дел;перепады настроения;тревожность;импульсивные решения;хроническое чувство вины за «неидеальность».
— Это состояние, будто вы одновременно думаете о тысяче вещей, но не можете сфокусироваться ни на одной. Вы слушаете человека, но внезапно понимаете, что «выключились» на полпути. Или заводите кучу новых задач с вдохновением, но довести до конца — отдельный квест, часто провальный, — описала Романив. — Кажется, все это можно списать на усталость, гормоны или «просто такой характер». Но если подобные вещи повторяются день за днем и мешают жить — это уже не мелочи, а, возможно, признаки синдрома дефицита внимания. У женщин СДВГ часто связан с нарушениями исполнительных функций — тех самых, которые отвечают за концентрацию, организацию, контроль эмоций и способность доводить начатое до конца.
Отдельная история — организация повседневности, продолжила собеседница «ВМ».
— Вы можете забыть, где положили ключи, отвлечься по дороге на кухню и в итоге заварить чай только через час. А если нужно сделать скучное дело, вроде заполнить анкету или разобрать бумаги, организм будто саботирует — прокрастинация становится полноценной системой, — заметила эксперт.
Почему я все время чувствую себя уставшим.
При этом, несмотря на то что гиперактивность у женщин встречается реже, она тоже может проявляться, только нестандартно, заверила психолог:
— Например, как постоянное внутреннее беспокойство, привычка говорить слишком много и быстро, перебивать собеседника или начинать фразы, не дослушав чужую мысль. Иногда это выглядит, как чрезмерная разговорчивость — вы ловите себя на том, что делитесь лишним или слишком подробно объясняете даже простые вещи. Кто-то подумает: ну и что, многие так живут. Но разница в том, насколько все это мешает вам. Потому что мозгу с СДВГ действительно трудно — особенно без понимания, что с вами происходит.
Почему у женщин СДВГ остается «в тени».
Как рассказала специалист, одна из причин — то, как по-разному проявляется СДВГ у мужчин и женщин:
— Беспокойный мальчик, перебивающий учителя, привлекает внимание гораздо быстрее, чем тихая девочка, которая витает в облаках и забывает тетрадь. Первого отправят на консультацию, вторую — пожурят за невнимательность. С возрастом этот разрыв только усиливается.
Кроме того, медицинская система долгое время просто не была настроена на женский опыт СДВГ, подчеркнула психолог:
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— Большинство исследований и диагностических критериев ориентировались на мальчиков. Что делать женщине, если ее симптомы «не вписываются» в учебник, а врачи недоумевают: «Вы же взрослая, умная, собрались бы уже»?
Еще один важный фактор — социальные ожидания, добавила эксперт:
— Женщин с детства учат быть удобными, спокойными, сдержанными. И многие из нас годами маскируют симптомы: изо всех сил стараются быть организованными, сдерживают импульсивность, изнуряя себя перфекционизмом. Внешне — будто все под контролем, а внутри — постоянная борьба с самим собой.
Что делать, если у вас СДВГ.
Хотя синдром дефицита внимания и гиперактивности невозможно вылечить раз и навсегда, это не значит, что вы обречены на хаос в голове и вечную борьбу с забытыми делами, заверила психолог. Современная медицина предлагает немало способов облегчить симптомы и вернуть себе чувство контроля.
Методы лечения:
Медикаменты. Препараты (чаще всего это стимуляторы) помогают мозгу наладить нужные связи, благодаря которым легче концентрироваться, управлять эмоциями и не тонуть в постоянном информационном шуме. Есть и не стимуляторы — более мягкие, часто подходящие тем, у кого первые вызывают побочные эффекты. Работа с психотерапевтом. Когнитивно-поведенческая терапия, коучинг при СДВГ, обучение стратегиям саморегуляции — все это помогает выстроить систему, в которой вы перестаете чувствовать себя человеком, «которому просто не хватает силы воли». К тому же у женщин с СДВГ часто на фоне возникают тревожные расстройства и депрессия, и терапия помогает не только с концентрацией, но и с самооценкой и эмоциональной устойчивостью.
— Есть, конечно, нюансы. Некоторые препараты, особенно стимуляторы, могут снижать аппетит, что становится особенно важным фактором, если у человека есть склонность к пищевым расстройствам. А у женщин, как показывает статистика, такие состояния встречаются чаще. Именно поэтому так важно не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обращаться к специалистам, которые подберут подходящее лечение и будут учитывать все особенности вашего организма и психики, — заключила Романив.
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