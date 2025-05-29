От забывчивости до перфекционизма: скрытые признаки СДВГ у женщин

— Это состояние, будто вы одновременно думаете о тысяче вещей, но не можете сфокусироваться ни на одной. Вы слушаете человека, но внезапно понимаете, что «выключились» на полпути. Или заводите кучу новых задач с вдохновением, но довести до конца — отдельный квест, часто провальный, — описала Романив. — Кажется, все это можно списать на усталость, гормоны или «просто такой характер». Но если подобные вещи повторяются день за днем и мешают жить — это уже не мелочи, а, возможно, признаки синдрома дефицита внимания. У женщин СДВГ часто связан с нарушениями исполнительных функций — тех самых, которые отвечают за концентрацию, организацию, контроль эмоций и способность доводить начатое до конца.