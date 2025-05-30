Беременных нижегородок дополнительно поддержат

Комплекс мер включает обязательное ультразвуковое исследование перед процедурой, в ходе которого женщине (или обоим супругам в браке) продемонстрируют сердцебиение эмбриона. Кроме того, каждая женщина, обратившаяся за прерыванием беременности, будет проходить консультацию с психологом, а при необходимости — с юристом или представителем религиозной организации. Медицинские работники будут обязаны информировать пациенток о возможных осложнениях после аборта.