Беременных нижегородок дополнительно поддержат

Документ, внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, предусматривает усиление поддержки беременных женщин, информирование о рисках процедуры искусственного прерывания беременности и создание системы медико-социальной помощи.
Комплекс мер включает обязательное ультразвуковое исследование перед процедурой, в ходе которого женщине (или обоим супругам в браке) продемонстрируют сердцебиение эмбриона. Кроме того, каждая женщина, обратившаяся за прерыванием беременности, будет проходить консультацию с психологом, а при необходимости — с юристом или представителем религиозной организации. Медицинские работники будут обязаны информировать пациенток о возможных осложнениях после аборта.
Особое внимание уделят женщинам в трудной жизненной ситуации. В медицинских учреждениях региона создадут центры медико-социальной помощи, где беременные смогут получить не только психологическую, но и юридическую, социальную поддержку. Эти центры будут взаимодействовать с органами соцзащиты, образовательными учреждениями и общественными организациями. Параллельно планируется расширить информирование о мерах государственной помощи для семей с детьми, включая льготы, пособия и программы сопровождения.