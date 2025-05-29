Совбез Беларуси заявил о трепете Запада из-за продвижения ВС РФ на Украине

Также Вольфович сказал о том, что из-за продвижения российских войск «Запад трепещет» и предпринимает безуспешные попытки для затягивания украинского конфликта. Но выразил надежду, что власти России и Украины смогут добиться компромисса и целей, которые взаимовыгоднее обеспечат интерес двух славянских народов — российского и украинского. При этом он сказал, что Запад не хочет смотреть на первопричины украинского конфликта.