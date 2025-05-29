Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что Запад трепещет на фоне продвижения Вооруженных сил России на Украине, сообщает РИА Новости.
Об этом госсекретарь Совбеза Беларуси заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Так, Вольфович подчеркнул, что Россия демонстрирует достижения военно-промышленного комплекса не только во время парадов на Красной площади, но и на практике «показывает достижения военпрома на поле боя».
— Идет уверенное движение вперед, — прокомментировал он.
Также Вольфович сказал о том, что из-за продвижения российских войск «Запад трепещет» и предпринимает безуспешные попытки для затягивания украинского конфликта. Но выразил надежду, что власти России и Украины смогут добиться компромисса и целей, которые взаимовыгоднее обеспечат интерес двух славянских народов — российского и украинского. При этом он сказал, что Запад не хочет смотреть на первопричины украинского конфликта.
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