В Семикаракорском районе фермерское хозяйство получит поддержку

По словам фермера, часть урожая пострадала из-за весенних заморозков и наступившей после этого засухи. Но система полива помогла сельхозпредприятию защитить большую часть будущего урожая. Фермер также рассказал и о планах по развитию своего дела. Он собирается расширять площади мелиорируемых земель, чтобы получать в будущем стабильные урожаи. Также планируется установить линию по фасовке картофеля.