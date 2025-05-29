В Семикаракорском районе фермерское хозяйство получит поддержку

В четверг, 29 мая, Юрий Слюсарь побывал с рабочим визитом в Семикаракорском районе. Там он пообщался с одним из местных фермеров и обсудил планы развития сельхозпредприятия.
По словам фермера, часть урожая пострадала из-за весенних заморозков и наступившей после этого засухи. Но система полива помогла сельхозпредприятию защитить большую часть будущего урожая. Фермер также рассказал и о планах по развитию своего дела. Он собирается расширять площади мелиорируемых земель, чтобы получать в будущем стабильные урожаи. Также планируется установить линию по фасовке картофеля.
Во время беседы Юрий Слюсарь отметил, что власти окажут поддержку для реализации фермерских планов.
— Хозяйствам, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и всей страны, будем помогать. Для этого у нас есть набор инструментов господдержки — по проектам мелиорации и закупки оборудования, — отметил он.