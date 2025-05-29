В Госдуме предложили брать депозит с мигрантов при въезде

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести систему «Обратный билет» — обязательный депозит для трудовых мигрантов при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«С целью снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет и обеспечения более эффективной миграционной политики партия “Новые люди” предлагает внедрить систему “Обратный билет” для трудовых мигрантов. Суть инициативы заключается в том, чтобы при въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию», — сказано в документе.
Отмечается, что подобная мера позволит снизить бюджетные расходы на депортацию иностранных граждан, повысить ответственность мигрантов за соблюдение законодательства России и создать дополнительные стимулы для законопослушного поведения иностранных граждан на территории РФ.
В документе указывается, что в 2024 году расходы федерального бюджета на депортацию иностранных граждан из России достигли рекордных значений: на эти цели было потрачено свыше миллиарда рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее.
«С начала 2025 года из России было выдворено 88 тысяч иностранцев — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном эти расходы покрываются за счет средств налогоплательщиков», — подчеркивается в обращении.