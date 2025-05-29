В Госдуме предложили брать депозит с мигрантов при въезде

«С целью снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет и обеспечения более эффективной миграционной политики партия “Новые люди” предлагает внедрить систему “Обратный билет” для трудовых мигрантов. Суть инициативы заключается в том, чтобы при въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию», — сказано в документе.