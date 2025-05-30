С 9 июня маршрут № 13 в Воронеже скорректирует движение

С указанной даты маршрут автобусов будет начинаться от остановки «Нефтебаза» (площадка для разворота и стоянки находится на улице Димитрова, 134/3) и следовать по улице Ильюшина до разворота на многоуровневой развязке трассы М-4 «Дон», после чего по улице Димитрова, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы и Циолковского до конечной остановки «ВАСО» (улица Циолковского, 22).