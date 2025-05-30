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С 9 июня маршрут № 13 в Воронеже скорректирует движение

В Воронеже автобусный маршрут № 13, курсирующий на Левом берегу, изменит схему движения на три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщило МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» 28 мая.

Изменения вступят в силу в понедельник, 9 июня. В тестовом режиме автобусы № 13, изменившие название на «Нефтебаза — ВАСО» в связи с изменением конечной остановки, будут работать до 9 сентября.

С указанной даты маршрут автобусов будет начинаться от остановки «Нефтебаза» (площадка для разворота и стоянки находится на улице Димитрова, 134/3) и следовать по улице Ильюшина до разворота на многоуровневой развязке трассы М-4 «Дон», после чего по улице Димитрова, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы и Циолковского до конечной остановки «ВАСО» (улица Циолковского, 22).

Обратный маршрут будет проходить по улице Героев Стратосферы, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова и Ильюшина до микрорайона Нефтебаза.