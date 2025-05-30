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Декан юрфака официально стал врио ректора ВГУ

Официальные выборы состоятся осенью.

Источник: Комсомольская правда

Декан юридического факультета Юрий Старилов возглавил Воронежский государственный университет с приставкой врио. Официальная информация об этом появилась на сайте вуза 29 мая.

Юрию Старилову 61 год. Он является профессором, доктором юридических наук. Должность декана юрфака занимал с 2015 года. Имеет звание «Заслуженный деятель науки РФ».

До него временно руководителем ВГУ была Елена Чупандина после скандального задержания Дмитрия Ендовицкого. Летом прошлого года его арестовали по подозрению в даче взятки за докторскую диссертацию супруги. По версии следствия, он передал за нее 600 тысяч рублей. Позже к этому добавилось обвинение в создании и распространении порнографии. Сейчас он находится в СИЗО, а его уголовное дело в закрытом режиме рассматривают в Ленинском райсуда.