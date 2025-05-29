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В центре Ростова временно отключат холодное водоснабжение

Ремонт трубопровода: какие улицы Ростова останутся без воды 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчан предупреждают о временном отключении холодного водоснабжения в центральной части города. Об этом сообщили в Ростовводоканале. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на магистральном водопроводе.

Так, 3 июня с 8:30 до 8:00 4 июня воды не будет в домах, которые расположены в границах Ворошиловского проспекта, улицы Максима Горького, Чеховского проспекта и улицы Суворова.

— Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на участке водопроводных сетей диаметром 300 мм по проспекту Соколова, — объяснили в Ростовводоканале.

Отметим, что ростовчанам стоит заранее подумать о запасе воды.

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